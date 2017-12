Una fan rusa golpeó al español Carles Puyol con un ¡dildo!

El exdefensa del Barcelona y la selección española fue troleado monumentalmente en tierras mundialistas

El español Carles Puyol, campeón mundial con España en 2010, asistió al Palacio del Kremlin en Moscú invitado por la FIFA al sorteo del Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, quien fuera el gran defensa y emblema del Barcelona y su selección no pensó que fuera a ser troleado a minutos de salir del evento.

Fueron dos jovencitas las que lo abordaron con el pretexto de tomarse una foto con él, luego una de ellas le dice que su cabello es muy bonito y acto seguido saca un dildo de su bolso y golpea dos veces al exfutbolista al tiempo que le dice repetidamente “I want to fuck you … with this big dick”.

Puyol no supo qué hacer y se quedó frío mientras sus ‘bromistas fans’ se alejaban riéndose. Afortunadamente fue sólo una broma, pero pudo ser una agresión mayor.