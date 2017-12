Julián Gil: ¿Le debe dinero a Marjorie de Sousa de la manutención de Matías?

Abogada? En serio? Mentirosa y te seguiré desmintiendo…. Lo siento pero no permitiré que sigas atentando contra mi familia, mis tres hijos y mucho menos conmigo “Si la leyes pudiesen hablar, se quejarían en primer lugar de los abogados incompetentes “ Que lástima recurrir a mis redes para decir la verdad…. Pero toca .

A post shared by Julian Gil (@juliangil) on Dec 9, 2017 at 6:42am PST