Te sorprenderá saber cuántas latas de Diet Coke toma Donald Trump al día

Un perfil del New York Times reveló detalles de su vida diaria

El presidente Donald Trump toma aproximadamente 12 latas de Diet Coke todos los días, de acuerdo con un extenso perfil del New York Times sobre cómo lidia con su trabajo diario como mandatario de los Estados Unidos.

Además, según el informe del NYT, las únicas personas a las que se les permite tocar el control remoto del televisor son al presidente Trump y el personal de soporte técnico.

Mientras mira las noticias, a Trump frecuentemente le gusta compartir sus pensamientos en los titulares del día con quien esté en la sala, incluidos los miembros del personal de limpieza, a quienes “llama con un botón para almorzar o pedir una de las doce coca-colas que consume todos los días”.

“No veo mucha televisión”, negó el mandatario. “Sé que les gusta decir, gente que no me conoce, les gusta decir que veo televisión. Gente con fuentes falsas, ya sabes, falsos reporteros, fuentes falsas. Pero no veo mucha televisión, principalmente debido a los documentos. Estoy leyendo mucho los documentos”.

Trump es conocido por su hábito de comida rápida, según un libro escrito por antiguos colaboradores principales de la campaña Corey Lewandowski y David Bossie, que describieron que en el “Trump Force One había cuatro grupos principales de alimentos: McDonald’s, Kentucky Fried Chicken, pizza y Diet Coke”.

Un vasto estudio conducido por el Instituto Nacional sobre el Cáncer, en Estados Unidos, no encontró evidencia de que el consumo de aspartame –uno de los edulcorantes más populares y que contienen los refrescos de dieta- incrementara la posibilidad de sufrir cáncer de cerebro, leucemia o un linfoma. Sin embargo, existe la posibilidad de que contribuya con la intolerancia a la glucosa y diabetes del tipo 2, aunque esto aún debe ser verificado por investigadores.