Trump asegura que la reforma fiscal “se está acercando”

Donald Trump asegura que está muy cerca de concretar su primera victoria legislativa de su mandato. La reforma fiscal, la cual según analistas será el mejor regalo de Navidad para los más ricos de EEUU, está cada vez más cerca de ser aprobada, aseguró el presidente.

En un par de mensajes en su cuenta de la red social Twitter, el mandatario señaló que la versión que ambas cámaras trabajan va quedando “aún mejor” de lo que se esperaba.

“Acercándose más y más a la Ley de reforma tributaria. Quedando incluso mejor de lo proyectado. La Cámara y el Senado trabajando muy duro e inteligente. El resultado final no solo será importante, ¡sino ESPECIAL! (sic)”, escribió Trump, quien desde la noche del viernes se halla en su club Mar-a-Lago, en el sur de Florida.

Getting closer and closer on the Tax Cut Bill. Shaping up even better than projected. House and Senate working very hard and smart. End result will be not only important, but SPECIAL!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de diciembre de 2017