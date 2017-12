“Conocí narcos, me emborraché con ellos”, asegura el escritor Arturo Pérez-Reverte

El autor español dice que ahora ya no lo haría, y explica por qué

GUADALAJARA, México – Arturo Pérez-Reverte, autor de “La Reina del Sur”, es consciente de que su libro, publicado en 2002, fue uno de los primeros que desató el auge de la narrativa en torno al narco y su cultura, razón por la cual, incluso él, la considera un clásico de la narconovela.

Para poder contar esta historia, de la cual ya prepara una segunda temporada en televisión, Pérez-Reverte vivió y escribió desde el interior del país, donde conoció y convivió con narcos, por lo que asegura, la trama es narrada por un mexicano y no por un “gachupín”.



“Me vine a México, me fui a Culiacán, estuve tomando nota del lenguaje, viví ahí: conocí narcos, me emborraché con ellos, me fui a los tables con ellos, me gasté el dinero tomando copas con ellos, me contaron su vida. Eran otros narcos, era diferente. Eso también es importante”, enfatiza el escritor español.

Pérez-Reverte vivió metido en la cultura del norte de México para poder aprender las costumbres, pensar y hablar como un verdadero sinaloense, lo que lo llevó a escribir el texto del que se siente muy orgulloso y, aunque no habrá una segunda edición del libro, en la pantalla sí se continuará con la secuela que en su primera temporada fue transmitida por Telemundo.

“Kate fue a Madrid, estuvimos hablando con los productores y me convencieron, no para escribir una novela, pero sí para escribir una trama base y trabajar con los guionistas. Les cedo una estructura narrativa, desarrollamos personajes, tenemos un trabajo constante”, adelanta a Grupo Reforma.

A pesar de que aún no tiene una fecha exacta para la transmisión televisiva, el autor comenta que planea cerrar el proyecto el año entrante, por lo que espera comience a ser televisada a finales de 20180.

Asimismo, confía en que en esta ocasión sí se cuente con la participación de Los Tigres del Norte como intérpretes, pues en la primera temporada fueron sólo compositores.

“Estas cosas nunca se saben, espero que sí (participen), porque son buenos amigos míos, los quiero mucho y estamos muy relacionados. El equipo de producción quiere que estén, pero bueno, ya veremos lo que hacen”.

El también periodista asegura que aunque en su momento se aventuró a relacionarse con narcotraficantes, actualmente ya no se sentiría cómodo empleando el mismo método de investigación.

“El narco ha ido degenerando en horror de una forma tan intensa, que hoy no hubiera escrito ‘La Reina del Sur’. En aquellos tiempos había cosas hasta divertidas, simpáticas de la forma de ser y vivir de los narcos. Ahora todo es horror, crueldad y no hay nada positivo”, puntualiza.

Pero sin poderse alejar por completo del tema que le dio mayor visibilidad en Latinoamérica, actualmente desarrolla el guion de una serie que será titulada El Último Dragón, que narra a los narcos desde el exterior, a un nivel financiero.

“No es un narco de cortar cabezas, es a nivel paraísos fiscales y digamos la parte ‘cool’, la parte junior, del business del narco”.

Pie: El personaje de Teresa Mendoza regresará a la televisión bajo la línea creativa del autor español.