Spoiler Alert: 5 cosas que nos sorprendieron de The Last Jedi

Quizá no son los momentos más extraños, pero sí los que más marcaron el Episodio VIII

Foto: © 2017 Lucasfilm Ltd.

Si aún no vas al cine a ver Star Wars: The Last Jedi, es buen momento para detenerte y dejar de leer esta nota, de hecho podrías dar click aquí y prometemos que te seguirás divirtiendo.

De otra manera, es nuestro deber decirte que esta nota incluye no uno, ni dos, sino cinco spoilers (o más).

De otra forma, si ya la viste, seguramente estarás de acuerdo con estas cinco grandes sorpresas (agradables y no tanto) que nos dejó el Episodio VIII de la saga interestelar.

1- ¿Todos somos amigos?

Los toques de Disney empiezan a afectar a la saga, los toques de cine infantil nos pone a todos como amigos. La primera muestra es la escena de Maz Kanata, quien era amiga de Han Solo y ahora es alguien de la total confianza de Poe Dameron. ¡Algo no cuadra acá! Y solo es el principio.

2- La Princesa Leia sigue viva

JJ Abrahams tuvo tres diferentes oportunidades de dar una muerte digna a Carrie Fisher en la cinta, aunque prefirió mostrarnos a la legendaria princesa utilizando la fuerza en pleno espacio exterior. Sabíamos que la tenía, pero no que fuera tan poderosa.

3- Ya nadie es tan malo, te odiamos Disney

Kylo Ren y Rey aliados contra Snoke, es algo que va en contra de todo lo que se sabe de la rivalidad entre el Sith y el Jedi. Por más conflicto que exista en el antiguo Ben Solo, nos pareció una salida fácil para terminar con Snoke.

4- La épica aparición de Luke Skywalker

No nos referimos a su escena con Yoda, sino a su asistencia “espiritual” en batalla. Luke nos deja ver que es el Jedi más poderoso de la historia con ella, pero aún no nos reponemos de su sacrificio al estilo Obi-Wan.

5- La muerte de Snoke

Mientras todos hacían conjeturas sobre el origen de este ser todopoderoso, su muerte es una terrible desilusión. Al final ni supimos de dónde había salido ni como es que su gran dominio del Lado Oscuro no le advirtió que lo matarían.

Bonus- Jedi sin maestro

Los Jedi solían reclutar desde niños a los que serían sus aprendices, o Padawan, pero, con el nuevo giro Disney, resulta que nadie necesita un maestro para ser Jedi, de hecho Rey es nombrada Jedi por Luke con solo tres lecciones, así que al diablo con las enseñanzas y sacrificios de Yoda, Mace Windu, Qui-Gon Jinn y Obi Wan Kenobi.