Galilea Montijo: La nueva temporada de ‘Pequeños Gigantes’ y el por qué ya no está Giselle Blondet

Tal como te contamos, este año será Galilea Montijo la presentadora de ‘Pequeños Gigantes’ para Estados Unidos, al igual que lo es desde su comienzo en México. Este sábado comenzaron las audiciones en New York, pero antes hablamos con ella, quien nos contó no solo lo que espera para esta nueva temporada del reality de Univision, sino que también nos aclara por qué estará ella y no Giselle Blondet como se esperaba.

Pregunta: El año pasado vimos mucho pequeños con mucho talento, ¿qué buscan este año para no defraudar con lo que ya se vio?

Galilea Montijo: Para la producción es difícil conforme pasan las temporadas, porque en las audiciones buscan que tengan este gran talento los niños, esa chispa que tenemos desde la primera temporada, esperamos que este año nos sea la excepción, y veamos ese talento al que nos tienen acostumbrados los pequeños gigantes.

P: ¿Qué es lo que más te sorprende a ti de este tipo de shows con niños, quienes por lo general no tienen filtros?

GM: Trabajar con niños, y tener un programa que el público sean niños es difícil. Los niños no mienten, los ves si tienen hambre, si están cansados, no es fácil trabajar con niños. A mí lo que me sorprende es que siempre tienen esa disposición para hacer los programas, y la chispa.

P: ¿Qué diferencia hay entre ‘Pequeños Gigantes México’, donde la mayoría son tus compatriotas, y la de Estados Unidos donde hay de diferentes culturas?

GM: A mí me tocó la anterior temporada donde había igual de México, y de diferentes culturas que viven en los Estados Unidos, es maravilloso ver cómo se complementaban los equipos, se apoyaban muchísimo, yo no noté mucha diferencia, al contrario, estaban muy unidos los equipos apoyándose unos con nosotros. La inocencia los une.

P: En la primera temporada se esperaba que la condujeras tú, y estuvo Giselle Blondet, y en esta segunda se la esperaba a ella y llegaste tú, ¿qué pasó?

GM: La verdad es que a ‘Pequeños Gigantes’ le tengo un gran cariño, siempre me he considerado parte de la familia, por cuestiones de agenda y de trabajo yo no pude estar en esa temporada, y no sabes cómo sufrí porque es un programa que le tengo mucho cariño, que me hubiera gustado hacer, Giselle lo hizo increíble, estuve muy de cerca de alguna u otra manera tratando de seguir la temporada, extrañé muchísimo, no podía estar volando, fue muy complicado por los tiempos, ese es un formato al que le tengo mucho cariño.

P: ¿Qué le aconsejas a los papás que llevan o los incentivan o los acompañan a los niños a que hagan este tipo de casting?

GM: Me emociona muchísimo, y te conmueve ver cómo los papás apoyan a los niños… Como papás debemos hacer lo que les hace feliz a nuestros niños, y también como papás podemos ser muy sinceros: “Mi hijo sí tiene talento” o “Mi hijo no tiene talento”… Si nació con talento y los puedes apoyar desde un principio que vean, ‘Pequeños Gigantes’ como una gran plataforma, a lo mejor se queda como una linda experiencia en tu vida, probablemente sea el inicio de una gran carrera, y está increíble que los papás los apoyen.

P: ¿Cómo manejas el tema de ganar o perder?

GM: Es una parte difícil que la producción maneja desde un principio, y a todos se les dice que aunque es una competencia y hay nervios, esto es el inicio de algo, de una gran carrera, de algo que te está dando una experiencia. En México la ganadora de hace dos temporada está ahora en “La Voz México’, y está compitiendo casi en la final.

P: ¿Qué le aconsejas a los niños para enfrentarse a un casting?

GM: Que se diviertan, es difícil tratar de divertirte en el casting, pero si quedan que se diviertan, que sean ellos, naturales y muchísima suerte y los esperamos en New York.

El primer casting de ‘Pequeños Gigantes’ es este sábado 16 de diciembre en el Hotel Sheraton de Times Square, en New York.