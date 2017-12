Adal Ramones teme por su vida debido al acoso de una fan

Cuando el amor por un famoso se sale de control

Adal Ramones en exclusiva para Diario BASTA! confirmó haber vivido un acoso enfermizo por parte de una fiel seguidora, la cual llegó a enamorarse del conductor de televisión. Situación que lo hace temer por su vida, ya que de nueva cuenta ha recibido mensajes de parte de ella.

“Hace algunos años tuve una fan que empezó a mandarme detalles como cuadros, regalos que llegaban a la puerta de mi casa muy bonitos, pero conforme fueron pasando los días se empezó a manifestar de diferentes maneras. Esta historia que empezó como algo bien, que incluso me llegó a llamar la atención, terminó siendo una historia de terror en mi vida”, comentó.

Y es que la fan que estuvo mucho tiempo enamorada de Adal Ramones, llego a acosar de una manera enfermiza al presentador, situación que incomodó a su familia.

“Esta mujer empezó a llamarme por teléfono y dejarme mensajes eróticos, mismos que incomodaron a mi novia porque eran mensajes en donde señala que me tendría en su cama. De repente me hablaba y me decía que me estaba viendo, asistía a los programas que hacía y se enteraba de cosas que sólo pasaban en la producción, eso me empezó a dar miedo, así que le pedí que me dejara de buscar y ella me amenazó con que se iba quitar la vida, así que decidí desengancharme de ella y luego supe que en efecto sí estuvo internada en una clínica y se intentó suicidar. Ya luego me enteré que esta mujer tenía un serio problema que la hacía actuar de esta manera y decidí romper toda relación con ella”, manifestó.

El conductor aún teme porque esta situación podría salirse de control. “Claro que me daría miedo, es muy feo pasar una situación así, luego en redes me pasan cosas y me da miedo”, finalizó Ramones.