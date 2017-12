Sergio Mayer Mori se ha convertido en un estorbo para Natália Subtil

La modelo brasileña dice sólo buscar al padre de su hija para convivir, no para pedirle dinero

Con todos los proyectos que tiene ahora Natália Subtil, entre ellos el lanzamiento de su primer sencillo “Baila así”, una película en Hollywood y una serie en Netflix, la expareja sentimental de Sergio Mayer Mori asegura que no le hace falta el joven cantante, que más bien le estorba. La también modelo compartió los detalles de su disco y de paso la relación que lleva con el hijo del exGaribaldi y la actriz Bárbara Mori.

“No tenemos una relación tal cual entre Sergio y yo, nos hablamos muy poco; Sergio casi nunca ve a la niña o pregunta por ella. Yo ya decidí que no me iba a estar desgastando emocionalmente buscando a alguien que no quiere estar cerca de mi hija. Estamos bien, él no nos ayuda, no nos apoya, pero mi hija y yo estamos felices, tenemos salud, no nos falta de comer, tenemos casa y creo que eso es lo principal. Yo estoy trabajando fuerte y echándole ganas para las dos. A mí no me hace falta Sergio, más bien me estorba”, declaró a Diario Basta.

Natália fue clara al decir que ha buscado a Sergio, pero solo porque su hija tiene derecho de ver a su padre. “No es cuestión de pedir, es un derecho de la niña ver a su padre; yo antes pensaba: No le voy a pedir nada a Sergio porque no lo necesito, pero lo he buscado porque es un derecho de mi hija que vea a su padre, solo eso. Porque ya le pedí a Sergio que me ayude con cositas básicas del día a día y nunca me pudo ayudar, no se compromete a traer algo, no puede traer ni un pañal. Entonces, ya me cansé, yo me hago bolas y hago las cosas por mi hijita. Aunque la familia no me apoya económicamente, en el momento que quieren ver a la niña se las llevo o ellos van a verla. Nunca le voy a prohibir a mi hija que vea a sus parientes. Ella puede viajar conmigo a cualquier país, Sergio me autorizó eso”.

Por otro lado, la brasileña compartió que está a punto de lanzar su sencillo “Baila así”. “Estoy lanzando mi sencillo junto con dos artistas brasileños, es una canción para bailar, de mucha alegría, el video lo vamos a grabar la próxima semana en Río de Janeiro, Brasil. Vamos a grabar un concierto urbano, con paredes llenas de grafitis. El sencillo se llama ‘Baila así’, y vamos a mostrar cómo se baila en mi país.

La canción yo la voy a cantar en español, pero va a traer sampleos en portugués. Todavía voy a grabar varios tracks con algunos cantantes mexicanos, para posteriormente armar mi disco completo y lanzarlo en 2018”, dijo.