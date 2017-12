Los embarazos (falsos) que le atribuyeron a Eva Longoria antes de confirmarse que será madre

La actriz ha tenido que lidiar una y otra vez a lo largo de los últimos años con los rumores acerca de su supuesto debut en la maternidad

Se dice que a la tercera va la vencida, pero en el caso de Eva Longoria no ha sido ni con el cuarto ni el quinto embarazo que se le ha atribuido cuando por fin los rumores han resultado ser ciertos. Antes de que el representante de la actriz confirmara que, efectivamente, está esperando su primer hijo junto a su marido Pepe Bastón, ella ya se había visto obligada a desmentir en un sinfín de ocasiones que no estaba a punto de estrenarse en la maternidad, atribuyendo los motivos que habían dado pie a creer que así era a los excesos culinarios que se permite siempre en vacaciones o a una ligera hinchazón provocada por las horas a bordo de un avión que le obligan a pasar sus compromisos profesionales.

La última vez que la famosa intérprete se vio en la incómoda tesitura de dar explicaciones sobre su vida privada fue el pasado mes de abril, tras la publicación de unas fotos a bordo de un barco tomadas por los paparazzi durante sus vacaciones en Hawái para celebrar el cumpleaños de su pareja. Para algunos la antigua protagonista de ‘Mujeres Desesperadas’ lucía un vientre demasiado abultado y poco habitual en su esbelta silueta, lo que automáticamente se interpretó como una señal de que iba a convertirse en madre.

“Buenos días a todo el mundo, es el último día en este paraíso y estoy muy cansada. Esta mañana hemos hecho deporte. He visto algunas fotos mías en las que salgo muy gorda en un barco. Y tengo que decir que lo único que sucede es que he estado comiendo queso. Así que eso es todo, no estoy embarazada, solo he comido queso, bebido mucho vino y devorado muchas tortitas“, explicaba ella con paciencia a través de la sección ‘Stories’ de su cuenta de Instagram, en la que también compartió varias imágenes en biquini en las que se apreciaba que seguía tan en forma como siempre.

Por otra parte, desde que contrajera matrimonio con el empresario mexicano, Eva había tenido que enfrentarse contentamente a la pregunta de cuándo se animaría a tener un bebé para darle un nuevo hermanito a los tres hijos de su marido, José, Tali y Mariana, a quienes Pepe tuvo con su exmujer Natalia Esperón.

“No sé, ni siquiera es un tema que nos planteemos ahora mismo”, afirmaba por enésima vez la guapa latina en conversación con la revista Haute Living. “Ahora mismo no tengo hijos propios, y eso me pone las cosas un poco más fáciles. Sé lo difícil que les resulta a las mujeres que son madres a tiempo completo intentar tenerlo todo. Cuando alguien me dice: ‘Tú lo tienes todo’… no es así, yo no tengo niños, así que me resulta más sencillo moverme por el mundo. Si Pepe y yo queremos ir a cenar a Paris, podemos hacerlo, y eso no es igual cuando eres padre a tiempo completo”, matizaba con sinceridad.

Finalmente la respuesta a esa incógnita ha llegado antes de acabar el 2017: según la información ofrecida por Us Weekly citando a su portavoz, Eva estaría embarazada de cuatro meses y, por tanto, su bebé nacerá en algún momento de la próxima primavera.