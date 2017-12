Bárbara Bermudo la más buscada: Rompe el silencio a un año de su salida de la tele

Habla de su año de silencio, cuenta qué pasó con su salida y de si fue víctima del acoso laboral

Hace casi un año Bárbara Bermudo salió sorpresivamente de Univision y nada o casi nada hemos sabido de ella, solo lo que muestra y comparte con su familia en las redes sociales.

Desde esa misma fecha hemos intentado entrevistarla sin suerte, pero a semanas de terminar el año, Bárbara Bermudo decide romper el silencio y nos concede la primera entrevista en donde habla de todo: su salida de Univision, este año fuera de la pantalla, sus proyectos, reacciona al salir en el top 5 de las más buscadas de Google y habla de las denuncias por acoso y abuso en el trabajo. Incluso se enfrenta a la pregunta de si ella ha sido una de esas víctimas.

Pregunta: A un año de tu salida de Univision, hasta en los cinco primeros puestos del buscador de Google se pregunta, ¿dónde está Bárbara Bermudo?

Bárbara Bermudo: Bueno ha sido un año maravilloso, porque he podido tener la dicha de compartir con mis hijas… Estoy disfrutando con la pequeña Sofía su primeros años de vida, lo que no pude con Mía y Camila, porque trabajaba a tiempo completo. Hoy solamente tengo agradecimiento hacia Dios, porque me ha permitido hacer una pausa para poder disfrutar de esos momentos tan especiales que muchas mujeres, lamentablemente por su compromiso laboral, por sus profesiones, no tienen esa dicha. A veces Dios introduce un tiempo de espera en nuestras vidas, y yo considero que eso fue lo que me pasó a mí, y entendí cuál era el propósito, y el propósito era prepararme, enseñarme, saciarme para luego mostrarme.

P: ¿Qué fue lo más difícil en este tiempo?

BB: Como cristiana yo pienso que debemos confiar en Dios, hasta en los momentos más oscuros… Cuando nos vienen los cuestionamientos, cuando nuestra mente se inunda de dudas, en ese momento es cuando tenemos que hacer una pausa, conectarnos con él, tener intimidad con él y entender cuál es el propósito. Dios tiene nuestras vidas, y yo lo entendí después de unos meses bien difíciles que mi familia enfrentó. Fue tiempo de encontrarme conmigo misma, de recapacitar, de reflexionar, y sobre todo, darle gracias a Dios.

P: ¿Te costó entenderlo?

B.B: Creo que esa evolución espiritual que yo he tenido en mi vida me ayudó muchísimo, porque justo en ese momento, que fue muy difícil, entendí de que había un propósito, de que Dios tenía una promoción para mí, y que no podía dudar, a pesar del trago amargo, a pesar de los años difíciles que enfrenté… A veces nosotros estamos en esa zona de confort, y no nos movemos porque estamos cómodos… Creo que esto fue un llamado de Dios para decirme: “Han sido muchos años, una compañía que ha invertido en ti, en tu crecimiento profesional”. Univision es una compañía a la que le debo muchos logros, y los mejores momentos profesionales, pero uno siempre toca el techo, y yo ya había tocado el techo, yo sentía que había llegado el momento ya de partir, y que iba a ser de esta manera, haciendo la voluntad de Dios y lo entendí después de varios meses, cuando conecté, cuando tuve esa intimidad con el Señor, que él me revelo que todo iba a estar bien, y que habían nuevas promociones y puertas abiertas para mí.

P: Este medio suele ser cruel y cuando no están en pantalla la gente olvida, sin embargo saliste en el ranking de los Top 5 de Google con la pregunta: ‘¿dónde está Bárbara Bermudo?’, ¿cómo te sientes?

B.B: La respuesta es: en casa con mi familia, y muy feliz. Pues me siento muy agasajada, muy afortunada y solamente tengo agradecimiento con los televidentes que me vieron crecer profesionalmente, que me apoyaron desde el primer momento que yo llegue a esa silla, y que han mostrado una fidelidad contundente. Se me infla el corazón, porque como dices tú, es una industria cruel, que si no estamos en la pantalla pues, desafortunadamente nos olvidan. Creo que tenemos a un gran aliado y es la tecnología que me ha permitido mantenerme en contacto con mis seguidores… Obviamente mostrando mi lado personal y no profesional, pero siento que yo soy parte de las familias de esos televidentes, que por tantos años me dejaron entrar a sus hogares, entonces solamente tengo agradecimientos. Lo de Google fue una sorpresa para mí, comencé a recibir muchas peticiones para entrevistas, esta es la primera que hago, y quería pues agradecer por este medio, porque sabemos que llega a todos los mercados más importantes.

P: ¿Qué te ha dicho la gente en estos meses de ausencia?

B.B: Lo único que he recibido ha sido cariño, apoyo, amor hacia mí, hacia mi familia, que me extrañan, que cuándo regreso, son casi siempre la misma pregunta… El legado que yo me llevé de Univisión, esos televidentes que han sido leales, fieles y que me siguen no importa donde yo vaya.

P: ‘Primer Impacto’ ha sido siempre líder en audiencia, pero desde hace algunos meses los noticieros de algunos mercados locales de Telemundo gana, ¿qué significa esto para ti?

B.B: Ahora mismo yo no tengo acceso a esos rating así que me estás tomando de sorpresa, y pues como dije con el tema de Google, para mí es una reconfirmación de la lealtad y la fidelidad de esa audiencia que me vio crecer. Fueron 18 años en una misma compañía, y yo creo que como te mencioné, ese es el legado que me dejó Univisión, una audiencia que siguió mi carrera y mi profesión por todos estos años, ya uno se convierte en parte de su familia y es como arrancarle a un miembro de su familia a una persona.

P: Bárbara, dijiste que habías pasado unos años difíciles, y no hacías referencia a después de que te fuiste de Univisión, sino dentro de la compañía, ¿por qué?

B.B: Con 7 meses de embarazo mi esposo quedó sin trabajo, y para nosotros fue un golpe muy duro porque mi esposo es padre de 7 hijos, y pasaron ciertas cosas que en estos momento no me corresponde hablar, pero yo creo que todo pasa por un propósito, y el propósito lo estoy viendo, ya se vislumbra, y en eso estoy enfocada, en los planes futuros, en mis próximos 10 años de carrera que espero sean los mejores años de mi vida profesional.

P: Hemos vistos cómo has repudiado en varios post, el tema del abuso y el acoso en los lugares de trabajo. ¿es un tema que te preocupa?

BB: El acoso es algo que suele quedarse, lamentablemente, bajo el radar por muchos motivos, y entre ellos yo diría que es por los miedos, y hasta por las mismas amenazas de uno quedarse sin trabajo, pero lo he demostrado en las redes sociales, debemos aplaudir sin duda alguna lo que es la valentía de las mujeres. Han sido criticadas de por qué han esperado tanto tiempo, y creo que no importa que hayan esperado estos años ¿por qué? porque las heridas y la secuelas no caducan, entonces siempre hay un momento perfecto y a estas mujeres les llegó. La mujer debe ser respetada y ni en su vida privada, ni profesional pueden aguantar depotismos, ni acosos de ninguna índole, ni mucho menos por parte de hombres que se abusan del poder. Lo más importante es admirar a todas estas mujeres que han tenido esa valentía de sacar a la luz sus testimonios y de denunciar a sus verdugos.

P: ¿Tú has sido víctima de acoso? ¿de acoso dentro de algún trabajo?

B.B: Mira es un tema sensible, y yo creo que en estos momentos para mí lo más importante es mi predicción futura. Estoy enfocada en esos proyectos que ya se aproximan, estoy poniéndole toda la energía para poder cumplir con ese propósito, el llamado que Dios tiene para mí que es seguir apoyando a la mujer, empoderarlas, y eso para mí es lo más importante en estos momentos.

P: ¿Si hubieras sido víctima de acoso, tú lo hubieras denunciado o crees que hubieras necesitado como estas mujeres tu momento para hablar?

B.B: Prefiero no contestar esa pregunta, como te digo es un tema sensible, prefiero pues no contestar en estos momentos.

P: Bárbara, ¿cuál es tu destino en el 2018?

B.B: Es algo que estamos trabajando en estos momentos, pues mantengo el hermetismo y la expectativa porque no puedo dar mucho detalle, pero lo más importante es que sí regreso a la televisión, con un proyecto diferente, refrescante, y solamente cuento los días para que ya se pueda materializar eso que tanto he soñado.

P: Es decir que en el 2018 Bárbara Bermudo regresa a la televisión:

B.B: Con el favor de Dios, esos son los planes.