El Clásico Real Madrid vs. Barcelona cambió de horario por una insólita razón

La Liga española pronostica que 650 millones de televidentes en el mundo vean el partido el fin de semana

Real Madrid y Barcelona protagonizarán este sábado una edición más del Clásico de España en el Santiago Bernabéu, el quinto del año, pero en esta ocasión con inesperada novedad: el inusual horario del partido.

Acostumbrados a disputar sus encuentros por las noches, en esta ocasión merengues y blaugranas se enfrentarán a la 1 pm local (7 am ET / 6 am Centro / 4 am PT) por una sencilla y especial razón: las potenciales audiencias en el continente asiático, sobre todo en China, donde la afición cada vez es mayor y siguen La Liga española.

En entrevista con la agencia de noticias AFP, el director de comunicación mundial de la Liga de España, Joris Evers, destacó que el cambio de horario pretende captar más público en otras regiones asiáticas como Indonesia e India.

“Queremos ofrecer a nuestros aficionados en Asia la oportunidad de ver el duelo entre el Real Madrid y el Barcelona en un horario adaptado a ellos. China y otros países emergentes tienen unas clases medias que cada vez tienen más poder adquisitivo, por consiguiente están en condiciones de gastar más. Y a través del fútbol, van entrando unas serie de marcas”, destacó el directivo de La Liga.

Por la pronto, se espera que 650 millones de espectadores sigan de cerca el Clásico entre Real Madrid y Barcelona.