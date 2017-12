Blac Chyna podría estrenar su propio reality (y su debut musical) en 2018

La expareja de Rob Kardashian estaría planeando su regreso a la pequeña pantalla y su primer trabajo musical

Cuando parecía que ‘Keeping Up with the Kardashians’, el buque insignia del famoso clan mediático y su principal fuente de ingresos, no podía dar lugar a más spin-offs -tras enseñarnos las aventuras en solitario de Kourtney y Khloé en Miami y Nueva York, la vida en solitario de Kylie Jenner en ‘Life of Kylie’ o los meses posteriores a la transición de Caitlyn en ‘I Am Cait’- los últimos rumores sobre los planes para 2018 de Blac Chyna sugieren lo contrario.

De acuerdo a la información obtenida por Us Weekly, la expareja de Rob Kardashian -con quien protagonizó la primera y única temporada del reality ‘Rob & Chyna’- habría puesto en marcha las negociaciones para regresar a la pequeña pantalla con un programa que sin duda hará saltar las alarmas en su antigua familia política, por miedo a lo que la ex stripper podría revelar acerca de ellos frente a las cámaras. Aunque de momento no haya nada firmado, se cree que este nuevo espacio documentaría la vida como madre de la polémica bailarina y empresaria junto a su hijo King Cairo, fruto de su fallido romance con el rapero Tyga -exnovio de su antigua cuñada Kylie Jenner, hermanastra de su ex-, y la pequeña Dream, a quien tuvo durante su tormentoso romance con Rob.

Sin embargo, antes de lanzarse a perseguir este proyecto televisivo, la intención de Blac Chyna es concretar su debut en la música, que se cree que podría producirse en el primer trimestre del año.

“Está trabajando muy duro en el estudio, grabando cada día con artistas muy importantes, productores y compositores. Aún no ha rodado ningún vídeo, y siguen discutiendo cuál será el primer sencillo“, aclara una fuente a la mencionada publicación.

A la familia Kardashian parecen acumulársele los quebraderos de cabeza, ya que últimamente también se ha especulado con la posibilidad de que Scott Disick, expareja de Kourtney Kardashian, regresara al mundo de los realities en solitario para mostrar su nueva vida como soltero -que incluye a la joven Sofia Richie como su novia- y explicar su versión de los hechos sobre el final de su relación con la madre de sus tres retoños.