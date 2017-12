David Bisbal no descarta casarse con Rosanna Zanetti el año que viene

El cantante español se siente feliz y relajado en su relación con la modelo venezolana

Desde que aterrizara de nuevo en España tras haberse pasado cerca de dos meses recorriendo Latinoamérica en el marco de su exitosa gira ‘Hijos del Mar’, el cantante David Bisbal ha querido sacar todo el provecho posible a su retorno a casa y, como ha dejado patente en las redes sociales, ha sido capaz de compaginar con maestría sus responsabilidades familiares -ayudando a su hija Ella con los preparativos navideños, por ejemplo- con el sinfín de compromisos profesionales que siguen marcando su agenda.

Tanto es así, que el intérprete almeriense ha aprovechado la presentación en Madrid de su nueva línea de perfumes, ‘David Bisbal Woman‘ y ‘David Bisbal Man‘, para revelar algunos de los planes laborales que tiene programados de cara al 2018 pero, sobre todo, se ha sincerado sobre la idílica vida doméstica de la que disfruta gracias a su pequeña y, también, al amor de su vida: la modelo venezolana Rosanna Zanetti.

“Después de tanto tiempo, de dos meses sin verla por la gira, pues llegué y lo primero que hice fue recoger a mi hija. Además está muy emocionada estos días, porque se está preparando para su fiesta de Fin de Año, y la verdad es que está muy tierna estos días“, ha contado a la revista ¡Hola! sobre su esperado reencuentro con su única hija, fruto de su extinta relación con Elena Tablada, y sobre las muchas actividades que han venido compartiendo desde su regreso.

De forma más concreta, el simpático artista ha demostrado una vez más que su historia de amor con Rosanna no podría vivir un mejor momento al exhibir sin rodeos su deseo de pasar por el altar con ella en algún momento del futuro próximo. Teniendo en cuenta que ya se registraron como pareja de hecho el pasado mes de abril y que, especialmente en los últimos tiempos, no han dejado de proyectar una imagen de felicidad absoluta en las redes sociales, no debería resultar demasiado sorprendente que el andaluz ni siquiera descarte la posibilidad de que se conviertan en marido y mujer el año próximo.

“En nuestros planes, como es natural, entra absolutamente todo. No sé si será para 2019, 2020 o incluso 2018. Esa es la verdad, porque somos inmensamente felices y estamos abiertos a ello“, ha confesado en la misma conversación para, a continuación, rendir un sentido homenaje a su chica lleno de palabras de gratitud.

“Rosanna es sumamente importante en mi vida, todo lo que he conseguido, a nivel de felicidad, sobre el escenario y en cualquier aspecto de la vida, lo he hecho gracias a su ayuda. Además de tener su propio trabajo, no ha parado de ayudarme. Con todo lo duro que es la música, ella me ha facilitado la tarea y ha hecho que sea mucho más llevadera. En 2017 no he parado de sonreír y en 2018 voy a sonreír aún más y más bonito. Con Rosanna las cosas son mucho más fáciles“, ha explicado.