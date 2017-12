Mariah Carey no quitará su árbol de Navidad hasta el 4 de julio

La diva parece negarse incluso a aceptar el eventual fin de las fiestas navideñas

Teniendo en cuenta que cada año por estas fechas su tema ‘All I Want For Christmas Is You‘ regresa a lo más alto de las listas de éxitos y acaba reproduciéndose casi en bucle en cualquier fiesta o reunión familiar que se precie, no resulta en absoluto sorprendente que la Navidad sea, sin lugar a dudas, la época favorita de la cantante Mariah Carey, quien por cierto lleva recorriendo Estados Unidos desde finales de noviembre con una gira musical cuya temática versa precisamente sobre tan mágica temporada.

Tanto es así, que la excéntrica diva parece negarse incluso a aceptar el eventual fin de las fiestas navideñas y, como ha revelado ella misma en sus redes sociales, no se animará a retirar el árbol de Navidad que decora estos días su salón hasta la llegada del próximo mes de julio. Es posible que la vocalista esté exagerando un poco, pero desde luego ha vuelto a dejar claro el entusiasmo y la alegría que le definen en estos últimos días de 2017.

“Mariah, ¿cuál es el momento más apropiado para empezar a desmantelar el árbol de Navidad y quitar todos los adornos? Pregunto por un amigo“, le dirigió en tono jocoso el famoso presentador Ryan Seacrest a través de Twitter. “Queridooo, no pienso quitarlo hasta el 4 de julio (sic)“, le respondió Mariah haciendo gala de su sentido del humor.

Al margen de su deseo de perpetuar la Navidad en la intimidad de su hogar, lo cierto es que Mariah Carey debe de estar mucho más centrada estos días en su esperada actuación de Nochevieja en la neoyorquina plaza de Times Square, donde el año pasado sufrió una de las experiencias más bochornosas de su carrera por culpa de unos problemas técnicos que le impidieron cantar al ritmo de la música y de forma completamente afinada.

“Estamos todos de acuerdo en que el año pasado nada ocurrió como habíamos planeado, pero ahora afrontamos emocionados una nueva edición del New Year’s Rockin’ Eve con Ryan Seacrest en 2018, con la que volveremos a brindar a todos los estadounidenses una noche inolvidable de música y celebración. ¡Nos vemos en Times Square!”, reza el comunicado emitido por la organización del evento.