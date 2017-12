Los 10 ‘looks’ más atrevidos del año de Jennifer López… según Jennifer López

My top 10 fave looks of 2017… Which was your favorite??? #itshardtochoosejust10 Shoutout to my glam squad: @robzangardi @marielwashere @miskellyjohnson @chrisappleton1 @scottbarnes68 @frankgalasso1 @hairbylorenzomartin @enamelle @tombachik 1. Peoples Choice Awards 2. NBC Upfronts 3. Grammy Awards 4. Latin Billboard Awards (Red Carpet) 5. Latin Billboard Awards (Performance) 6. Met Ball 7. Ni Tu Ni Yo Artwork 8. Macy's 4th Of July Fireworks 9. Amor Amor Amor 10. Somos Una Voz Telethon

