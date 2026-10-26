‘Es mi obligación seguir plantando cara y resistiendo ante ICE, la Patrulla Fronteriza y la administración Trump’: JB Pritzker

A unos días de las elecciones del 3 de noviembre de 2026, en la que en Illinois se elegirán cargos locales, estatales y federales, entre ellos todos los escaños de la Cámara de Representantes, uno en el Senado federal, los legisladores estatales y el gobernador del estado y otros funcionarios, el actual mandatario estatal JB Pritzker concedió una entrevista exclusiva al video podcast ‘Voces Abiertas con Jesús Del Toro’ del periódico La Raza.

En la entrevista, Pritzker hizo una valoración de algunos de los logros y programas de sus ocho años de administración, expresó su compromiso con la protección de las comunidades inmigrantes y con resistir en el contexto de sus facultades la actividad de las agencias federales de inmigración en el estado. Además, criticó las políticas y acciones de Donald Trump, explicó algunas de las acciones del gobierno de Illinois para impulsar la economía local y reducir el costo de la energía, y llamó a votar por un Congreso que se oponga a la administración federal.

Sobre sus aspiraciones más allá de su reelección, sin hacer indicaciones en específico, Pritzker sí dijo que trabajará para que la “persona adecuada” llegue a la presidencia en enero de 2029.

En estos casi ocho años de su administración ha hecho muchas cosas y quizá aún queden muchas otras por hacer que por alguna razón están pendientes o hay cosas nuevas que quiere emprender. ¿Puede darnos un saldo de estos ocho años y, también, qué ve para el futuro e su administración en Illinois?

Por supuesto. Muchas gracias. Y me alegro de verte. Quiero empezar diciendo que quizá recuerden que hace ocho años, realmente, el estado estaba en una situación terrible. Habíamos tenido cuatro años de un gobernador que no estaba dispuesto a firmar un presupuesto. Tuvimos muchos de nuestros servicios sociales más importantes, servicios humanos que fueron destrozados. Teníamos presupuestos desequilibrados. Estábamos recibiendo rebajas de créditos para el estado de Illinois. Así que fue bastante complicado cuando me hice cargo. Tuvimos que abordar todas esas cosas y asegurarnos de que hacíamos cosas como crear más empleos, aumentar los salarios y reducir costos para la gente. Así que nos pusimos a trabajar y equilibramos ocho presupuestos seguidos. Hemos conseguido 12 mejoras de crédito. Subimos el salario mínimo para todos en el estado. Ahora tenemos baja remunerada universal, así que todos, sin excusa, no hace falta decir que se está enfermo o se tiene un familiar enfermo, tienen tiempo libre y eso está pagado. Y también hemos trabajado muy duro para proteger los derechos de las personas, especialmente durante estos años en que Donald Trump ha estado en el cargo y ha estado atacando a nuestras comunidades, especialmente a la comunidad latina. Así que, mucho trabajo se ha hecho en los últimos ocho. Cuando miro hacia adelante, primero quiero empezar diciendo que tenemos que seguir protegiendo a la gente de las terribles políticas de la administración Trump y de los ataques a nuestras comunidades, y tenemos que seguir trabajando para reducir costos para la gente. Demasiadas cosas se han vuelto demasiado caras, y reducir costos y subir los salarios es la mejor manera de afrontar la crisis de asequibilidad por la que atraviesa la gente. Así que podemos hablar de programas individuales, pero te daré uno que creo que es muy importante. He estado trabajando muy duro para llegar a la escuela infantil universal. Así que toda familia que tiene un niño pequeño puede enviar a su hijo a la escuela infantil, a niños de tres y cuatro años, incluso antes de Kindergarten. Y creo que eso puede ser de una importancia crítica, junto con el cuidado infantil, hacer que todo sea asequible o gratuito para todos. Esa es una de las grandes cosas en las que he trabajado durante muchos años antes de ser gobernador. Y, por supuesto, en los últimos años he invertido cada vez más recursos en hacerlo posible. Ahora que hemos equilibrado nuestro presupuesto y nos hemos asegurado de tener los recursos disponibles. Ahora solo estamos trabajando durante los próximos años para asegurarnos de tener preescolar universal, y hemos desarrollado el cuidado infantil para todos.

Mencionó entre los esfuerzos y los programas que proteger a nuestras comunidades es algo muy importante, una prioridad para su gobierno. Desafortunadamente, hemos estado sufriendo en los últimos meses esta oleada de redadas y detenciones migratorias y también violaciones de libertades y derechos básicos que afectan no solo a las comunidades inmigrantes, sino también a cualquier persona, cualquier estadounidense en Chicago, en Illinois y también en otras partes del país. Illinois ha sido un estado que ha acogido a inmigrantes desde el principio. Es algo que, por supuesto, es fundamental para nuestras comunidades… Teniendo en cuenta lo que está ocurriendo y las políticas de la actual administración federal, ¿cuál es su visión respecto a esto, la protección de la comunidad? Los inmigrantes, por supuesto, se vieron muy afectados, pero cualquier ciudadano, cualquier individuo en general es afectado cuando se violan derechos y las libertades también están en riesgo.

Sí. Bueno, esto me preocupa mucho. Y por si no lo sabías, mi familia fue inmigrante en este país, y me siento muy afortunado. Mi familia llegó sin nada, no hablaba inglés y fue a una escuela pública. Y había una agencia de servicios sociales que les dio un lugar donde vivir. Así que me siento muy, muy afortunado de que pudieran convertirse en ciudadanos estadounidenses. Y trabajar muy duro y tener éxito. Y luego, por supuesto, ahora soy el gobernador del estado, y creo que es mi obligación devolver eso, es decir, proteger a los inmigrantes de este país que han hecho grande a este país. Hay mucha gente en este país que vino aquí porque huía de algún lugar o porque buscaba una vida mejor para ellos y sus familias. Y creo que esa es nuestra obligación proveer para todos en este país. Así que, cuando hablo de proteger a la gente, creo que eso significa…, yo nunca podría haber imaginado, por cierto, que tendríamos un gobierno federal que enviara coches sin identificación, agentes enmascarados con armas automáticas y uniformes a barrios de cualquier tipo, para atacar a personas que viven en Illinois. Y, por supuesto, la mayoría de las personas a las que confrontaron, detuvieron y maltrataron e incluso muchas de las que fueron llevadas, eran estadounidenses, ciudadanos y residentes legales de este estado, sin mencionar a las muchas, muchas personas indocumentadas y familias que siguen la ley, mantienen empleos, pagan impuestos, son buenos vecinos y buenas personas. Así que creo que es mi obligación seguir plantando cara y resistiendo ante ICE, CBP, la Patrulla Fronteriza y la administración Trump. Ahora, ¿qué podemos hacer? Ya hemos hecho muchas cosas. Pero quiero recordarles, además de aprobar leyes para proteger a las personas que están en la escuela o en los juzgados, algunas de las cuales la administración Trump sigue ignorando –pero aprobamos leyes– también, muy importante, le dijimos a todos: saquen el teléfono y graben video lo que está pasando en su barrio para que el mundo lo vea. Esa es una forma de resistirse. Enseña a la gente cuáles son sus derechos y que no necesitan abrir la puerta si alguien viene con una orden de detención, no con una orden judicial, sino con una orden de detención…. El trabajo que realmente sirvió para sacar a ICE de Chicago, o al menos para disminuirlo, no se han ido del todo, fue realmente obra de la gente de Illinois, de la gente de los barrios, de, ya sabes, los primeros respondedores. Organizaciones de respuesta rápida como ICIRR y otras, y simplemente gente común que dice que esto está mal. Y ellos entraban en los barrios con sus silbatos y se aseguraban de que todo el mundo supiera cuándo ICE estaba allí. Así que hubo mucho que pudimos, que hicimos, aunque a veces no había mecanismos legales para lograr esas cosas. Ahora, por supuesto, también estamos intentando hacer algo muy importante. Hoy solo faltan [unos] días para las elecciones del 3 de noviembre. Y, ya sabes, no teníamos poder, los que queremos proteger a nuestros inmigrantes y a los nuevos estadounidenses, no teníamos poder en Washington, y la ley federal prevalecía sobre la ley estatal. Pero si elegimos un Congreso que se levante para proteger a la gente de este país, podemos hacer mucho. Y por eso, el 3 de noviembre, ha sido importante para mí no solo ganar aquí en Illinois, sino también en todo el país para que tengamos un Congreso que se oponga a Donald Trump y a ICE, CBP y la Patrulla Fronteriza y asegure que podamos sobrevivir los próximos 27 meses bajo la presidencia de Donald Trump y, con suerte, superarlo, hasta un punto en el que estemos proporcionando quizá una reforma migratoria y un camino para que la gente sea legal en este país.

Estamos sufriendo presiones económicas, inflación, que es muy alta, precios de la gasolina muy altos y todo eso. Y también una guerra extranjera que está arrastrando la economía estadounidense y también creando conflictos adicionales con muchos otros países. Eso está creando tensiones adicionales, problemas adicionales, para todos los estadounidenses. En su visión, si, como se mencionó, se elige un nuevo Congreso que pueda abordar todos estos temas, en su propia perspectiva como gobernador y como figura del Partido Demócrata, ¿qué ve que pueda mitigar todos estos problemas y también las políticas que, en muchos sentidos, los crearon o han llevado a ellos?

Sí. Y esas son excelentes preguntas. Y quizá recordando a todos que la gasolina cuesta 1.50 dólares más en la gasolinera ahora mismo por la decisión de Donald Trump de entrar en una guerra ilegal en Irán. Y los productos en las tiendas, incluido el supermercado, son un 10, 15 o 20% más debido a las guerras comerciales y los aranceles que Donald Trump ha impuesto a los productos en todo el país. Y no, los gobiernos y empresas extranjeras no están pagando aranceles. Nosotros, el pueblo estadounidense, tú, estamos pagando las tarifas y por eso todo es más caro. Donald Trump dijo que iba a acabar con la inflación y no ha acabado con la inflación. Dijo que iba a detener las guerras extranjeras. No ha detenido las guerras extranjeras, él las ha causado. Así que eso me preocupa mucho. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aparte de votar por personas que se opongan a estas cosas y votar por personas que suban tus salarios a nivel federal, lo hicimos a nivel estatal, pero el salario mínimo federal es de $7.25 dólares la hora. Eso son $14,000 dólares al año. Nadie puede sobrevivir con eso. Y ni siquiera dos trabajos por $14,000 dólares son suficientes para que una familia viva. Así que necesitamos subir el salario mínimo a nivel federal. Pero aquí en el estado, hemos hecho varias cosas para intentar reducir costos para la gente. Te daré un par de ejemplos y necesitamos hacer más. Pero uno ha sido centrarse en reducir las tarifas eléctricas mediante la construcción de mayor capacidad eléctrica en la red. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, aquí en Illinois estamos en una posición única para construir más energía nuclear. Y como ya tenemos bastante energía nuclear, no tenemos el problema de que la gente le tenga miedo, ya está aquí. Y así podemos atraer más energía nuclear al estado, poner más energía en la red. Eso ayudará a reducir costos. También negocié un proyecto de ley, una ley llamada Ley de Clima y Empleos Equitativos, y esa ley está proporcionando $2,400 millones de dólares en descuentos de las compañías eléctricas para ayudar a reducir parte de la presión alcista de los precios. Y una última cosa, porque sé que solo tenemos un tiempo limitado, también con las compañías eléctricas, muy importante, hemos conectado y construido, energía solar y eólica, en el estado de Illinois para añadir a la red. Todo eso son cosas a las que se suman, para las personas de bajos ingresos, si alguna vez has oído hablar de LIHEAP, es una ayuda para personas de bajos ingresos con facturas de luz altas. Ampliamos eso de bajos ingresos a personas que ganan hasta $100,000 dólares al año. Hay ayuda que obtener, puedes suscribirte directamente en tu factura eléctrica. Se llama LIHEAP y puede ayudar a reducir las facturas para la gente, para las familias trabajadoras en Illinois.

Ahora vamos a las urnas el 3 de noviembre y veremos los resultados. Pero después de eso hay una gran expectativa sobre lo que piensa de su propio futuro, pensando en 2028. ¿Qué puede decir de eso en su corazón, en su mente, sobre su disposición a seguir sirviendo al pueblo estadounidense?

Bueno, lo más importante que puedo hacer, y creo que todos podemos hacer, es estar muy implicado en la elección de un presidente en 2028, y voy a trabajar más duro que nunca antes para asegurarme de que la persona adecuada esté en el cargo y para asegurarme de que para 2029, cuando ese nuevo presidente asuma el cargo, pueda lograr el tipo de cambio que necesitamos en este país. Ha sido terrible bajo Donald Trump, y este país ha sido, francamente…, la confianza de otros países está en su punto más bajo. La confianza en nuestro gobierno en Washington, por parte de la gente de aquí en este país, en su punto más bajo. Voy a trabajar para intentar restaurar esa confianza de la gente. Y lo sé, lo sé, intentas preguntarme sutilmente, ya sabes, sobre mi futuro. Y solo diré que, sabes, amo Illinois, de verdad, y no me presentaría a la reelección como gobernador de Illinois si no pensara que aún tenemos mucho trabajo por hacer, y que podría ayudar a hacer cosas que serán buenas para el país. No creo que debamos entregar el estado a alguien como mi oponente, Darren Bailey, que es un acólito, un lamebotas de Donald Trump y alguien que quiere, y él dijo esto, desplegar la alfombra roja para Donald Trump en Illinois. Así que voy a luchar duro para asegurarme de que se hacen las cosas correctas para la gente de Illinois. Y, por supuesto, parte de eso implica ayudar a nivel nacional a conseguir que las personas adecuadas sean elegidas.

Muchas gracias, gobernador Pritzker, por esta entrevista. Veamos qué pasa y como mencionó, votemos este 3 de noviembre.

Todos a votar. Gracias.

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