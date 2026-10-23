Latinos son 13.3% de los votantes elegibles en Illinois, pero participan poco en las elecciones

Aunque los latinos representan una proporción cada vez mayor de la población con derecho al voto en Illinois, su participación en las elecciones continúa muy por debajo de la de otros grupos, lo que limita su representación política, según un nuevo informe del Latino Policy Forum.

El informe ‘The Latino Electorate in Illinois: Growth, Geography, and Turning Potential into Power’ (‘El electorado latino en Illinois: crecimiento, geografía y potencial de tranformarse en poder’) señala que aproximadamente 1.2 millones de los 8.8 millones de votantes elegibles en el estado son latinos, equivalentes al 13.3% del electorado potencial. Sin embargo, en las elecciones de 2024, los latinos representaron solo el 8.5% de las personas que efectivamente votaron.

Desde 2012, la población latina con derecho al voto en Illinois ha aumentado un 56%, un crecimiento impulsado tanto por la incorporación de ciudadanos a este grupo como por los jóvenes latinos nacidos en Estados Unidos que alcanzan la mayoría de edad.

“Estamos viendo un aumento en la población y en el número de latinos elegibles para votar”, dijo José Marco-Paredes, vicepresidente de participación cívica del Latino Policy Forum, en una entrevista con La Raza. “Creo que eso habla del potencial que tiene la comunidad latina para realmente tener un impacto en nuestras elecciones”.

No obstante, el crecimiento demográfico no se ha traducido en una participación electoral proporcional. De acuerdo con el informe, en 2024 solo el 54.5% de los latinos elegibles estaban registrados para votar, frente al 81.5% de los blancos no hispanos, una diferencia de más de 25 puntos porcentuales.

La brecha también se refleja en la participación en las urnas. Mientras aproximadamente el 71% de los votantes blancos no hispanos elegibles votó en 2024, la proporción entre los latinos fue del 41%. En las elecciones intermedias de 2022, la participación latina fue de apenas el 29%.

Para Marco-Paredes, estas cifras muestran que una parte importante del potencial político de la comunidad latina sigue sin aprovecharse.

“Necesitamos entender por qué no están acudiendo a las urnas”, señaló. También destacó la importancia de que los votantes comprendan cómo sus decisiones electorales pueden influir en su futuro, el de sus familias y el de sus comunidades.

Una población joven con potencial electoral

La edad es uno de los factores que ayudan a explicar la brecha de participación. Según el informe, el 34% de los ciudadanos latinos en Illinois tiene menos de 18 años y otro 29% tiene entre 18 y 34 años. En conjunto, el 63% de los ciudadanos latinos tiene menos de 35 años, una proporción considerablemente mayor que la de otros grupos raciales y étnicos del estado.

El informe señala que esta estructura demográfica probablemente seguirá aumentando la proporción latina del electorado elegible en los próximos años, a medida que más jóvenes alcancen la edad para votar.

Sin embargo, Marco-Paredes advirtió que los jóvenes menores de 30 años tienden a participar menos en las elecciones, independientemente de su origen racial o étnico.

El desafío, dijo, no consiste necesariamente en generar interés por los asuntos públicos, sino en convertir ese interés en participación electoral.

“Los latinos están muy comprometidos cívicamente. El problema es que eso no se está traduciendo en las urnas”, explicó.

Por ello, consideró fundamental escuchar a los jóvenes, conocer sus prioridades y ofrecerles oportunidades para involucrarse en los procesos democráticos más allá de las temporadas electorales.

La falta de acercamiento de las campañas

El informe también identifica la falta de contacto entre los candidatos y los votantes latinos como uno de los obstáculos para aumentar la participación.

Según los datos citados en el documento, en el mercado mediático de Chicago durante 2024 se gastaron $13.8 millones en publicidad televisiva tradicional en inglés, frente a solo $200,000 en televisión en español.

La diferencia refleja una disparidad considerable en la inversión publicitaria dirigida a las audiencias de habla inglesa y española. Marco-Paredes afirmó que la falta de acercamiento puede transmitir a los votantes la impresión de que los candidatos no están interesados en escuchar sus preocupaciones.

“Cuando no ves que los candidatos se acercan o te preguntan qué te importa, al final eso puede hacerte sentir que lo que tienes que decir no importa”, indicó.

El informe recomienda que los candidatos, los partidos políticos y las organizaciones cívicas fortalezcan sus esfuerzos de movilización electoral y colaboren con organizaciones latinas que conocen las necesidades de sus comunidades.

También propone facilitar el registro electoral, proporcionando información sobre los procedimientos de votación y explicando las posturas de los candidatos sobre los asuntos que afectan a los votantes.

Marco-Paredes destacó el trabajo de las organizaciones comunitarias que realizan campañas de registro, llamadas telefónicas y actividades de contacto directo con los residentes. Según explicó, cuando los latinos se registran, su probabilidad de acudir a votar es alta, lo que subraya la importancia de ampliar los esfuerzos para que más personas completen ese primer paso.

El costo de vida y la educación entre las prioridades

Aunque la inmigración ha adquirido mayor relevancia en el debate público, Marco-Paredes dijo que los votantes latinos no deben ser definidos exclusivamente por ese tema.

La educación, el acceso a la atención médica, el empleo, la seguridad y el aumento del costo de vida también figuran entre las preocupaciones centrales de la comunidad, dijo.

El informe recomienda que las campañas presten atención a cuestiones como el acceso a la educación temprana, la atención médica preventiva, la vivienda asequible y las medidas para reducir la delincuencia.

“Los latinos no son un grupo homogéneo”, dijo Marco-Paredes, quien señaló que las prioridades pueden variar dentro de una comunidad diversa. Por ello, instó a los candidatos a escuchar a los residentes antes de diseñar sus estrategias de campaña.

En cuanto a la inmigración, indicó que el rechazo a las políticas federales de aplicación de las leyes migratorias podría influir en futuras elecciones, aunque todavía está por verse qué peso tendrá ese tema en los comicios intermedios y presidenciales.

Una influencia política que podría seguir creciendo

Geográficamente, la mayoría de los votantes latinos elegibles se concentra en el área metropolitana de Chicago. Aproximadamente 720,000 viven en el condado de Cook, lo que representa el 59% del electorado latino elegible del estado. De ellos, unos 420,000 viven en la ciudad de Chicago.

En municipios como Cicero y Berwyn, los latinos constituyen la mayoría del electorado, según el informe. En Chicago, representan aproximadamente una cuarta parte de las personas con derecho al voto.

Marco-Paredes sostuvo que la participación cívica debe fomentarse durante todo el año, en lugar de limitarse a los periodos electorales. Integrar estas oportunidades en los programas comunitarios y ayudar a los residentes a comprender el proceso electoral son algunas de las medidas que, a su juicio, podrían fortalecer la participación.

“Necesitamos que las personas entiendan la importancia de votar por ellas mismas y por quienes no pueden hacerlo”, concluyó.

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