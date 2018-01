6 medidas fáciles de exclusión voluntaria para proteger tu privacidad

Como a cualquier otra persona, a mí me agrada el catálogo de Pottery Barn con los productos de otoño, hasta que me encuentro teniendo que cargar 20 libras de residuos de papel al punto de recolección el día de reciclaje. Aunque el programa de exclusiones voluntarias que ofrece la Asociación de Datos y Publicidad no resolverá ese problema completamente, sí reducirá el volumen de correo que llegará.

A dónde acudir: Dirígete a DMA Choice.

Cómo funciona: Se trata de un proceso de dos etapas. Primero, te registrarás con la Asociación de Datos y Publicidad (DMA), ingresando tu correo electrónico, contraseña, y los datos de tu tarjeta de crédito, incluyendo tu código postal. Una vez registrado, llegarás a un menú que te presentará 3 opciones. Si seleccionas el enlace de «Catalogs/Magazines/Other Mail Offers» (Catálogos/Revistas/Otras ofertas por correo), se abrirá una larga lista alfabetizada de muchas empresas. Ignórala. Dirígete más bien al botón de «Stop All Catalogs» (Eliminar todo catálogo), y selecciona «Remove My Name» (Quitar mi nombre). La página te pedirá que confirmes tu intención, lo cual confirmarás presionando «Yes, Take Me Off» (Sí, exclúyeme), y luego verificando tu dirección.

Lo que necesitarás: Una tarjeta de crédito. Deberás pagar $2 dólares para imponer tu exclusión voluntaria por la web, y $3 dólares si optas por remitir el formulario por correo. Se ofrecen exclusiones sin costo para cuidadores y para los que tienen un familiar fallecido.

Cuánto tiempo se tardó: 3 minutos con 12 segundos (incluyendo el tiempo que me tomó ingresar los datos de mi tarjeta de crédito para pagar la pequeña tarifa).