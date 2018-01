Confirmado: Lady Gaga actuará en la ceremonia del Grammy este 28 de enero

This Just In: #CBS announces #ChildishGambino @ladygaga @littlebigtown & @Pink to perform at #GRAMMYs! #PattiLupone & @BenSPLATT tapped for special GRAMMY MOMENT with Broadway tribute on Music's Biggest Night 1/28! https://t.co/rMrHWMuO0k pic.twitter.com/psr4gUK4mw

— CBS Tweet (@CBSTweet) January 4, 2018