El impacto positivo de los sistemas de seguridad avanzados para autos

Era un día despejado y fresco de 2015, y Tony Sweet conducía el Subaru Outback de su esposa por una carretera de 4 carriles con mucho tráfico. Sin aviso, un automóvil que circulaba por el carril contiguo cruzó el carril de Sweet para entrar en un estacionamiento. Antes de que Sweet pudiera reaccionar, el sistema de frenado automático de emergencia del Outback del 2014 redujo la velocidad del auto a tiempo para evitar lo que podría haber sido un choque pavoroso. Sweet recuerda cómo la horrorosa experiencia lo dejó temblando.

Sweet nos contó: “Si el sistema no hubiera actuado y no me hubiera dado esos segundos extra de frenado… bueno, creo que sin dudas habría habido un accidente, posiblemente con consecuencias fatales”.

El aprecio de Sweet por esta tecnología no es poco común, según la Encuesta sobre sistemas de seguridad avanzados para automóviles de Consumer Reports. Esta encuesta revisa las experiencias de los dueños con respecto a las características de seguridad. Más de 57,000 suscriptores de Consumer Reports informaron acerca de los casi 66,000 vehículos que poseen; que son modelos del 2011 al 2017. Los vehículos estaban equipados con características de seguridad como frenado automático de emergencia (AEB, por sus siglas en inglés), la alerta de riesgo de colisión frontal (FCW), la alerta de punto ciego (BSW) y el detector de cambio involuntario de carril (LDW). Los resultados de la encuesta muestran que la mayoría de los dueños estuvieron muy satisfechos con estas funciones. Con respecto a la mayoría de los sistemas, más dueños informaron que las características habían prevenido accidentes que los que se quejaron porque los avisos con sonido o las alertas falsas les molestaban.