¿Qué hacer si “La Migra” acude a un centro de trabajo?

ICE confirmó la realización de redadas en espacios laborales a nivel nacional

Los operativos en centros de trabajo están aumentando por parte de agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) con el objetivo de detener a indocumentados y fincar algún delito federal a quienes los contraten.

Esta semana iniciaron, por ejemplo, redadas en sucursales de 7-Eleven en todo el país, confirmó ICE.

Primero, es importante saber que “La Migra” puede ingresar a centros de trabajo si es un espacio abierto al público, como un restaurante, una tienda, un lavado de autos.

“Sin embargo, ICE no puede ingresar al espacio no público de su lugar de trabajo a menos que tengan el consentimiento voluntario de su empleador o una orden judicial válida”, precisa el sitio Manual de Defensa de Deportación. “Si ICE ingresa sin una orden y el empleador no dio su consentimiento, esto podría ser impugnado más tarde en la corte”.

Ahora bien, ¿Qué hacer si “La Migra” llega a un centro de trabajo?

Si se siente cómodo, recuérdele a su empleador que puede negar el consentimiento de ICE para ingresar al lugar en ausencia de una orden judicial.

en ausencia de una orden judicial. Trate de mantener la calma , no corra, y no se resista al arresto.

, no corra, y no se resista al arresto. Diga en voz alta “NO ACEPTO UNA INSPECCIÓN” .

. Si los agentes de ICE intentan buscar propiedades, bolsos o los bolsillos de alguien en el sitio de trabajo, esto podría ser impugnado más tarde en el tribunal.

No entregue voluntariamente a ICE ningún documento de identidad , especialmente no un pasaporte extranjero, ya que puede utilizarse contra una persona que no es estadounidense en los tribunales.

, especialmente no un pasaporte extranjero, ya que puede utilizarse contra una persona que no es estadounidense en los tribunales. Documente exactamente lo que sucedió tan pronto como sea seguro hacerlo.

exactamente lo que sucedió tan pronto como sea seguro hacerlo. No proporcione información falsa a ICE : una persona puede enfrentar cargos penales o civiles por el uso de documentos falsos, como las tarjetas del seguro social.

: una persona puede enfrentar cargos penales o civiles por el uso de documentos falsos, como las tarjetas del seguro social. Tal como lo harían en la calle, los trabajadores deberían poder preguntar: “¿PUEDO IRME?”

Si dicen “SÍ”, váyasae con tranquilidad. Si los agentes dicen “NO”, pregunte: “¿ESTOY DETENIDO?” Si dicen “SÍ”, el trabajador debe decir: “QUIERO MANTENERME EN SILENCIO Y HABLAR CON UN ABOGADO”.

Si dicen “SÍ”, el trabajador debe decir: Los trabajadores no deben responder ninguna pregunta sobre su lugar de nacimiento, estado migratorio o inmigración o antecedentes penales.

sobre su lugar de nacimiento, estado migratorio o inmigración o antecedentes penales. Los trabajadores no deben firmar ningún documento que ICE solicite. PIDA HABLAR CON UN ABOGADO.

que ICE solicite. PIDA HABLAR CON UN ABOGADO. RECUERDE: Siempre llevar consigo el número telefónico de su persona de confianza o de un abogado.

