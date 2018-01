Los mileniales ponen de moda la belleza de la gente corriente en EE.UU.

Empezaré a subir mas fotos de looks para cuando no sepan como maquillarse o quieran ideas y les de hueva ver muchos tutoriales en youtube, puedan stalkear mi Instagram y haya muchas opciones 🙂 Empiezo con este Pin-up inspired look •Ceja peinada hacia arriba y definida •Delineado Cat Eye grueso y definido arriba y delineado con sombra negra mas difuminado abajo •Labios guinda •Todo matte nada de glitter ni highlight

