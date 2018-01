El imperdonable insulto de Carlos Tevez al fútbol de China y al Shanghai Shenhua

A su vuelta a Boca Juniors el 'Apache' abrió la boca de más

De paso por Mar del Plata, antes de iniciar la semana de trabajo que desembocará en el superclásico del domingo ante River Plate en esa ciudad argentina, Carlos Tevez se mostró distendido en una larga charla con la cadena TyC Sports. Al borde de los 34 años, que cumplirá el 5 de febrero, el delantero aseguró que este regreso -el segundo- será el definitivo porque quiere retirarse en Boca.

“Volví porque el barrio es lo que soy. Me aman por lo que hago adentro y afuera de la cancha. Me siento bien, estoy tranquilo. Cuando aterricé en China me di cuenta de que quería volver a Boca, estuve siete meses de vacaciones. Por eso cuando firmé el contrato en China había puesto la cláusula de Boca. Siempre tuve el instinto, me fui sabiendo que iba a volver”, señaló y rápidamente apuntó al nuevo grupo con el que se encontró en Boca, al cual se está amoldando y aprendiendo. “Este equipo de hoy es diferente. Hoy está consolidado en lo grupal. Me voy a retirar con la camiseta de Boca”.

En cuanto a su estadía en el Shanghai Shenhua de China, consideró: “Fui como ídolo, tenía la camiseta número diez, la cinta de capitán, pero existen otras cosas, otros factores que afectan tu ánimo, tus ganas“.

El delantero cree que esa madurez que ve en el conjunto que dirige Guillermo Barros Schelotto es producto de los entrenamientos y de la impronta que el DT gestó. “Guillermo quiere que tengamos el mismo carácter tanto para defender como para atacar. Estos partidos están buenos para probar y ver en qué momento estamos”, dijo e hizo referencia a su rol puntual dentro de la cancha: “Creo que Barros Schelotto buscará que juegue donde le sea más útil al equipo, donde me sienta más cómodo, en eso estamos trabajando”.

Además agregó que le sorprendió el gesto que tuvo Edwin Cardona, que le ofreció devolverle la camiseta número diez cuando se encontraron. “Estoy agradecido. Eso fue tener respeto y saber dónde está parado. Pero sé que me quiero retirar con el número de casi toda mi carrera (el 32) y por eso se la dejé”.

En cuanto a los objetivos estrictos que tiene Boca para el extenso calendario de fútbol, Tevez señaló: “Nos estamos preparando para pelear todo lo que tenemos por delante: la Libertadores, el campeonato, la Supercopa contra River… El equipo está muy bien”.

Luego fue consultado por los mejores momentos que vivió vistiendo la camiseta xeneixe y el jugador recordó: “La Libertadores con Boca y la Copa que ganamos contra Milan fueron dos grandes momentos. Yo lloraba, era el sueño, esa sensación no la sentís más. Ni con la Champions. Porque fue única esa sanación de llorar de alegría, no la tuve ni cuando nacieron mis hijas“.

Finalmente hizo referencia a la situación por la que atraviesa Ricardo Centurión y sus posibilidades de volver a Boca. “Centurión no sabe para donde arrancar y estaría bueno que Boca lo ayude, le dé una oportunidad“.