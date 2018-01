FOTO: Ivy Queen presume su nuevo look con tremendo escote sin sostén

La cantante puertorriqueña compartió una atrevida imagen

Con unos extraños hastaghs, la diva del reggaetón, Ivy Queen, compartió con sus seguidores de Instagram su nuevo look y enseñó un poco su “pechonalidad”.

“La belleza de ser La bestia“, lee el calce de la imagen en la que aparece con su largo cabello pintado de azul y con una chaqueta que deja al descubierto la mitad de sus pechos.

A su mensaje le añadió los hashtags #RaízNoRama, #CabezaYnoCola, #RealCeroFresita, #Inimitable, #OGfromTheWest.

Los comentarios hacia la denominada “Caballota” no se hicieron esperar. Uno de los más significativos fue el de la exMiss Universo Zuleyka Rivera.

“Qué tu me dices?????? Mama is so freaking hot! Ay mamacita“, le dijo la exreina.