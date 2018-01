Gritos y gemidos de una tenista desatan las burlas del público

La tenista bielorrusa, Aryna Sabalenka, fue molestada constantemente por el público asistente al partido que sostuvo contra la local Ashleig Barty en el Abierto de Australia, debido a sus constantes y sonoros gritos y gemidos.

La tenista realizó gesticulaciones y fuertes sonidos cada que golpeaba la pelota, lo que en un momento molestó al público, que sin embargo, decidió cambiar la molestia por burlas.

Así, cada que golpeaba la pelota, un sector de los asistentes la imitó, lo que ocasionó que la juez central debiera solicitar que guardaran silencio, lo que hizo que las risas se apoderaran del lugar para después generar una imitación aún más sonora.

"Ladies & gentlemen please, during the rally, do not scream."

