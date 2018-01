¿Angelina Jolie o Jennifer Aniston?: Este actor revela quién besa mejor

Gerard Butler, quien ha trabajado con ambas celebridades, se sinceró a su paso por el programa 'Watch What Happens Live'

Cuando se cuenta con un historial sentimental -por no decir sexual- como el de Gerard Butler, debe resultar muy difícil resistirse a presumir de él cada vez que se presenta la oportunidad, así que perdonaremos al actor por haber aprovechado su última entrevista para dar envidia a más de uno relatando los exóticos lugares en los que ha mantenido relaciones íntimas.

“A ver, estoy tratando de hacer memoria. He practicado sexo en algunos lugares muy, muy extraños. Nunca en un avión, la verdad. Pero una vez sí lo hice en la ladera de un volcán; eso fue bastante excitante. Y en un glaciar. Cuando estás en un sitio así, interesante, no puedes evitar pensar: ‘Pues estaría bien hacerlo aquí…'”, reveló con total sinceridad a su paso por el programa ‘Watch What Happens Live’, admitiendo que no todas sus proezas resultaron ser una buena idea.

“Tengo que ser sincero: lo del glaciar no fue nada divertido. Sé me quedó el trasero pegado al hielo”.

En la ficción, el intérprete también ha protagonizado tórridos romances con algunas de las mujeres más deseadas de la industria y, curiosamente, es uno de los pocos hombres -aparte de Brad Pitt- que puede afirmar haber besado tanto a Jennifer Aniston como a Angelina Jolie, con quienes compartió protagonismo en los filmes ‘The Bounty Hunter’ y ‘Lara Croft Tomb Raider: La cuna de la vida’ respectivamente.

A su paso por el mencionado programa, a Butler le pusieron en una incómoda tesitura al preguntarle con cuál de las dos actrices había disfrutado más poniéndose cariñoso, aunque finalmente y tras mucho sopesarlo se animó a decantarse por una: “Voy a decir que Jennifer Aniston, solo para tomarlos por sorpresa a todos“.

Actualmente el actor está atravesando una etapa de gran estabilidad en su intermitente noviazgo con Morgan Brown, con quien este mismo miércoles acudía a la premiere en Los Ángeles de su última película, ‘Den of Thieves’, animándose incluso a posar muy acaramelados ante los fotógrafos. Curiosamente, a finales del año pasado Butler daba a entender que estaba soltero -y por tanto que había roto con su chica- mientras hablaba de sus planes de futuro para formar una familia.

“Ahora mismo no tengo vida personal. Pero en unos cinco años quiero haber iniciado ya una relación seria. Y me encantaría tener uno o dos hijos, porque ya va siendo hora”, confesaba en conversación con la revista People.