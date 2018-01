VIDEO: La propuesta de un fan a Taylor Swft que se hizo viral

Un estudiante quiere que la cantante lo acompañe a su fiesta de graduación

Taylor Swift es una de las cantantes más populares y activas en la redes sociales, por lo que no resulta extraño que se el sueño de muchos. Y una muestra de ello es que acaba de recibir una invitación muy especial por parte de uno de sus fans, que desea lo acompañe a su fiesta de graduación.

El atrevido joven es Dayton Modderman, que no reparó en nada para llamar la atención de la estrella pop y grabó un video muy singular, donde aparece en varias situaciones pidiéndole a Taylor que sea su pareja en la celebración.

Al principio del video, el estudiante aparece sentado, recargado en un arbusto mientras observa una revista donde aparece en portada Taylor Swift y comienza a cantar varios fragmentos de las canciones de la artista.

Después en cada acción que realiza el joven está presente la invitación a la artista para el baile de graduación, lo hace al salir de la piscina, al conducir su auto.

Tampoco puede dejar de pensar en su plan al estar frente al espejo ni estudiando.

Y aunque se desconoce si la intérprete de “Call It What You Want” ya vio el video, lo que es un hecho, es que el material se ha hecho viral en las redes sociales.

El estudiante de high school de Bradenton, Florida, publicó el material en su canal de YouTube donde rápidamente logró más de 51 mil reproducciones.

Modderman es el primer Swifti (así se llaman los fans de la cantante) que trata de llamar la atención de la cantante estadounidense de esta forma.

“Desde mi primer año, siempre quise que Taylor Swift venga a mi fiesta de graduación“, confesó el estudiante de 18 años al sitio Billboard.

“He visto lo que ella ha hecho con los fanáticos, como ir a bodas o fiestas familiares, yo estaba como ‘¿Por qué no hacer un video con sus canciones y pedirle que haga una fiesta de graduación?'”, comentó el Swifti.

Para Modderman aún hay esperanza de que la intérprete de “Bad Blood” pueda responder, pues su fiesta de graduación será en abril.

“Y Taylor, si estás leyendo, la fiesta de graduación es el 27 de abril”, concluyó el estudiante.