Marjorie de Sousa a Julián Gil: “Renuncio a la pensión, quiero paz”

"Yo hoy públicamente renuncio a tu pensión, a tu seguro escolar, me hago cargo de todo"

Luego de que saliera la prueba de ADN donde se confirma que Matías es hijo biológico de Julián Gil, Marjorie de Sousa le dio una entrevista exclusiva a Rodner Figueroa para ‘El Rojo Vivo’ en donde hace una declaración que podría cambiar el rumbo de esta historia y estas peleas llegar a su fin: dice que renuncia a la pensión, que tienen el cheque para devolverle el dinero, y que desea que en el primer cumpleaños estén los tres juntos en familia.

En exclusiva la actriz habló con Rodner y entre todas las cosas que dijo, estos fueron los puntos más importantes:

“Me dieron la respuesta (del ADN) en medio del llamado y no sabía que hacer… Agradecida con Dios porque justo anoche se lo pedí con el alma que esto ya se acabe”.

“Fue triste ver a mi bebé ahí en un centro forense, y le tuvieron que sacar la sangre… Su cara que no entendía y yo le dije: ‘él es tu papá’, porque Mati todavía no entiende, el busca como esa cara, sabe que yo soy su mamá, su cara era como que entendía lo que estaba diciendo”.

“Yo hoy públicamente renuncio a tu pensión, a tu seguro escolar, me hago cargo de todo… Te dije que tenía tu cheque guardado y te lo voy a entregar, ya queda en tus manos si quieres o no firmar el acuerdo, pero quiero paz. Tu sabías desde el día una que era tu hijo no debiste llegar a esto”.

“Hay momentos que el miedo nos paraliza, todo este tiempo no he dejado de pensar en lo mejor para esa criatura, gracias a Dios tengo un empleo y una madre hermosa que me ha ayudado a criarlo… Es horrible porque saliendo de grabar quiero salir a abrazarlo y no puedo porque no me lo dejan sacar del país… Algunas no tienen las posibilidades económicas, pero no tengan miedo, están luchando por un mundo mejor para sus hijos, para sacar lo mejor”.

“Se acerca una fecha muy importante para los tres y ojalá lo podamos compartir en familia”.

El 27 de enero Matías cumple 1 año, y es justamente un sábado, día que a Julián Gil le toca su hora de visita en un centro, pero luego de estas declaraciones, podría cambiar todo, ya que Marjorie públicamente deja claro que le gustaría festejar ese día en familia, los tres juntos.