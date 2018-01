VIDEO: ¿Qué hacía Shannon de Lima en un yate con Marc Anthony?

La modelo ha afirmado en el pasado que el intérprete y ella mantienen una relación cordial y cercana incluso después de su divorcio

Tras separarse de Marc Anthony a finales de 2016 y vivir un breve romance con el boxeador Saúl ‘Canelo’ Álvarez que apenas duró unos meses, Shannon de Lima parecía haber iniciado un nuevo año soltera y sin compromiso, aunque la salida a la luz de un vídeo en el que aparece disfrutando de una fiesta a bordo de un yate en Miami junto a los cantantes Prince Royce, Pipe Bueno y -sorpresa- su ex Marc Anthony ha vuelto a poner en entredicho la naturaleza de la relación actual del exmatrimonio.

Por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, aunque la modelo ya ha afirmado en el pasado que el intérprete y ella mantienen una relación cordial y cercana incluso después de su divorcio. Sin embargo, llama la atención que, en una entrevista reciente, la guapa morena contestara de forma evasiva cuando le preguntaban por su vida como divorciada, dando a entender que no eran tan diferente a la que llevaba con Marc.

“La verdad que no hago pausa entre vida de soltera o casada, siempre soy la misma, no hay varias Shannon“, explicaba con naturalidad y sin entrar a especificar si corazón vuelve o no a estar ocupado en una entrevista reciente a la revista Avior Air. “Baso mi vida en mis principios, que me vienen inculcados desde el hogar, fundamental por mi madre, mi pilar, y ahora se los transmito a mis hijos“.

Respecto a la posibilidad de dar una nueva oportunidad al amor e incluso a la maternidad, Shannon –madre ya de un niño fruto de una relación anterior a Marc– no se cierra ninguna puerta, aunque sí cuenta con un larga lista de requisitos que debe cumplir quien quiera enamorarla.

“No tengo como tal un hombre ideal, pero hay detalles que para mí son claves. Debe ser buen hijo, buen padre si es papá, buen hermano… De buena conversación; amo la inteligencia emocional, y amo a un hombre que sea seguro. Me gusta un hombre que entienda una mujer emprendedora, no me gusta nada el machismo”, enumeraba.

Desde luego, esa última cualidad resulta imprescindible en el hombre que quiera enamorar a la venezolana, ya que este 2018 tiene su agenda repleta de proyectos entre los que se encuentra lanzar su propia línea de “maquillaje ecológico” y seguir adelante con su trabajo en la moda y la televisión.