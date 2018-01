Maradona bailando “Échame la culpa” de Fonsi, causa enojo y no gracia

@luisfonsi ・・・ Ese momento que @maradona está bailando tu canción!!! 🙌🏽⚽️ Wow! #Leyenda #EchameLaCulpa 🇦🇷 🇵🇷

A post shared by Despierta America (@despiertamerica) on Jan 23, 2018 at 3:48pm PST