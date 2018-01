Apple ofrece nueva solución para los iPhone que funcionan más lentos

Apple ahora quiere resolver la lentitud de los iPhones dándole a elegir al usuario

Puede decirse que Apple no terminó el año pasado con buen pie.

Tras reconocer a finales de diciembre que ralentizaba sus dispositivos más obsoletos para “alargar su vida” por deficiencias de la batería, muchos clientes enojados vieron confirmadas sus sospechas.

La gigante tecnológica se disculpó y anunció entonces que reduciría el precio del cambio de las baterías fuera de garantía.

Y este viernes implementó una nueva solución que espera ayude a revertir las críticas que recibió por la “falta de transparencia” hacia sus clientes, según advirtieron en reseñas especializadas.

Se trata de una actualización del software que permitirá a los propietarios de iPhone desactivar la función de “ahorro de batería” que ralentiza algunos modelos, confirmó la compañía.

En la actualidad, dicha opción no es visible para los usuarios.

La alternativa aparecerá en los modelos iPhone 6, 6 Plus, SE, 6S, 6S Plus, 7 y 7 Plus con la actualización del sistema operativo en iOS 11.3, que estará disponible antes de que acabe este 2018.

La compañía dijo que esta protección “gestiona el rendimiento máximo para evitar que el dispositivo deje de funcionar de forma inesperada” pero los clientes podrán elegir “apagarlo” de manera que no se ralentice de forma automática como viene ocurriendo hasta ahora.

Preocupación

Después de que se descubriera la práctica de desacelerar los iPhones más antiguos, Apple dijo que reduciría el valor de las baterías de reemplazo aunque estuvieran fuera de garantía.

El precio bajó de los US$79 a los US$29 en Estados Unidos para los dispositivos iPhone 6 o superiores.

“Con tantos iPhone antiguos en el mercado, los problemas de rendimiento de la batería se han convertido en una preocupación para muchos consumidores”, dice a la BBC Ben Wood, de la consultora de tecnología CCS Insight.

“Apple también ha estado bajo control regulatorio por lo que es probable que intente ofrecer tantas opciones a los consumidores como sea posible para que puedan decidir la mejor forma de maximizar la duración de la batería en los iPhone que pueden acogerse a este nuevo programa de reemplazo”.

La fecha específica en la que estará disponible la actualización todavía no se conoce.

