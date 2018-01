Maluma se ríe de la controversia de “Cuatro Babys”

El artista colombiano reveló que ante las críticas la que más sufre es su mamá...

Foto: Photo by Gustavo Caballero/Getty Images for Billboard / Getty Images

Maluma estuvo en la ciudad de Los Ángeles y conversó con La Opinión sobre el inicio de su nueva gira, la cual lleva por nombre F.A.M.E. TOUR, esta se llevará a cabo en 21 ciudades estadounidenses, a partir del 23 de marzo, del presente año.

El intérprete colombiano nos contó que su tercer material discográfico F.A.M.E. contendrá canciones variadas con las que pretende que su audiencia viva una verdadera “montaña rusa de emociones” y explicó que el nombre del disco significa: Fe. Alma. Música. Esencia.

El cantante de “Chantaje“, una canción que lanzó a dúo con Shakira, desea que su público viva de manera intensa la recepción de sus nuevos temas. “Quiero que la gente sienta emociones… qué sí les da rabia, pues que les dé rabia, pero que se mueran de la rabia. Que sí les gusta la canción, pues que se enamoren de la canción. Y si quieren llorar, pues que se desgarren el corazón. Quiero que sea un disco lleno de emociones“, dijo el cantante, quien con 23 años ha logrado colocar 7 canciones el el primer lugar de la radio hispana en Estados Unidos y Puerto Rico, según el listado Latin Airplay de Billboard.

Actualmente su canción “Corazón“, en colaboración con el cantante Nego de Borel se encuentra en los primeros lugares de popularidad de dicho ranking.

Durante la entrevista Maluma se mostró tranquilo, sonriente y relajado. Se dijo feliz de estar en Los Ángeles, una ciudad, que según sus palabras, le gusta por que “hay muchas cosas por hacer…“. También contó que para él es “bonito y especial” saber que su música está llegando a la gente y que se coloca en los primeros lugares de popularidad. Pero también reconoce que existe “presión, y en esta carrera uno quiere ser el número uno, llegar y ser el más visto. Eso nos gusta y nos llena el ego, pero es más bonito cuando todo esto sucede de una manera más orgánica y la gente disfruta tus canciones, compra los boletos y va a verte en tus shows”, reflexionó.

Pero con el éxito vienen las críticas. Y sobre estas el colombiano fue enfático al hablar sobre el escándalo que significó su canción “Cuatro babys“, tema musical que interpreta al lado de Noriel, Bryant Myers y Juhn. Por la letra de la canción el colombiano fue tachado de “machista” y “misógino”.

“Creo que lo que pasó con “Cuatro babys“ y la revolución de la canción ayudaron a que el género se posicionara mucho más fuerte y muchas personas -otros artistas como Shakira– empezaron a hacer “Trap” (género musical que se identifica por lo explícito de sus letras al describir encuentros sexuales, violencia y el uso de drogas, entre otras temáticas). Este es un género musical como cualquier otro y me da mucho gusto y me da mucha alegría haber participado en la credibilidad de un género como el Trap. Yo me reía de todos los comentarios que estaban pasando, pero mi familia por ser mi familia… mi madre sufrió mucho. Nadie quiere que llamen a su hijo así, de tantas formas que me están llamando…”, concluyó.