Trump ataca a JAY-Z en Twitter e intenta darle una lección

Pasaron escasas horas para que el presidente Donald Trump reaccionará y contraatacara al rapero JAY-Z luego que el músico arremetió contra el presidente antes de la entrega de los premios Grammy.

En la entrevista para CNN el rapero expresó su decepción sobre el trabajo de Trump en la Casa Blanca y de su rol como líder del mundo libre. JAY-Z también cuestionó los comentarios de Trump sobre la mejora de la tasa de desempleo para los afroamericanos.

En respuesta este domingo el presidente Trump publicó en Twitter un mensaje para el rapero con el fin de darle una lección, “Alguien por favor informar a Jay-Z que a causa de mis políticas, desempleo de afroamericanos tiene la tasa registrada más baja que nunca!”

Somebody please inform Jay-Z that because of my policies, Black Unemployment has just been reported to be at the LOWEST RATE EVER RECORDED!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 de enero de 2018