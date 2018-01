América descarta al colombiano Carlos Bacca y busca con urgencia un goleador

A 24 horas que se cierre la ventana de transferencias las Águilas siguen buscando a su refuerzo estrella

CDMX, México – El delantero colombiano Carlos Bacca está descartado para el América de la Liga MX que sigue buscando un refuerzo sudamericano para que incremente la cuota de goles.

Las Águilas dejaron ir a Silvio Romero porque el equipo requiere a un futbolista con gol. En caso de que de concrete la llegada del refuerzo, otro de los foráneos abandonará el Nido a decir de Miguel Herrera.

“Era un argentino y un colombiano, pero no es Bacca, Bacca no sale del Villarreal. Sí preguntamos por él anteriormente y nos dijeron que no.

“Tenemos un equipo muy completo y si podemos seguirlo completando sería buenísimo, no nos corre prisa“, dijo el “Piojo” a su salida de Coapa.

Herrera quiere quedarse con 11 jugadores No Formados en México y así sólo descartar a dos partido a partido.

“No sé quién (pudiera salir), pero sí ha manejado la directiva que pueda salir alguien más. Si llega alguien lo más seguro es que salga”, mencionó.

Dijo que Silvio Romero se fue en buenos términos, pero lamentó que el futbolista no haya aportado esa dosis goleadora tan necesaria para las Águilas.

“Desafortunadamente no pudimos llegar a tener el jugador que quisiéramos y a lo mejor en otro momento. Buen jugador es y deseo que le vaya muy bien.

“Conmigo funcionó el torneo pasado, arrancó bien, desafortunadamente no tiene el gol que necesitamos, un equipo como América necesita un tipo con gol, por ahí tenemos a Oribe Peralta que hace siete u ocho, necesitamos a un tipo que haga nueve o 10, en conjunto hagan una buena cantidad de goles para saber que el equipo estará siempre peleando arriba“, comentó Herrera.