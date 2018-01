Brasileña subasta su virginidad por internet, pero la razón es muy triste

Más que celebración, esta historia debe preocupar

Una joven de 19 años espera cobrar como mínimo $372,000 dólares por su virginidad al hombre que decida pagar por el intercambio.

Pero la razón para su acción debería provocar consternación más que celebración.

Rosalie Pinho, de Minas Gerais, en Brasil, tomó la decisión porque, supuestamente, no tiene otro medio para ayudar económicamente a su familia que vive en la pobreza.

De acuerdo con el Daily Mail, la estudiante argumenta que afrontan grandes dificultades financieras y han tenido que batallar para conseguir alimento en múltiples ocasiones.

Con el dinero que gane del intercambio sexual, la chica espera comprar una casa, mudarse con su familia y pagar los gastos universitarios.

Para encontrar a su pareja sexual, Pinho habilitó un sitio web en el que establece las reglas de la subasta.

“Al principio, la idea de dormir con un completo extraño me asustaba, pero me acostumbré a la idea, y prefiero perder mi virginidad de esta manera que con uno que me vaya a romper el corazón’”, dijo al medio británico esta semana.

La joven no ha querido mostrar su rostro en la red para no avergonzar a su familia, por lo que las fotos en las que se promueve solo muestran el resto de su cuerpo.