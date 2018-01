¿Christina Bach al borde de la muerte? Actriz responde

Estoy molesta con esta pagina de facebook @AmoMamaFamilia que siguen dando noticias falsas de mi persona no lesda pena engañar a su publico que sigue su pagina tenga mas ética y educación con estos comentarios que buscan llamar la atención y vender noticias amarillas a las personas que aman y apoyan mi trabajo quiero respeto a mi publico y a mi persona ya que no es la primera vez que hacen falsas noticias de mi persona espero tengan educación y ofrezcan una disculpa al publico que ustedes engañan para vender o llamar la atención ya que por sus propios medios no pueden sobre salir y buscan dañar la imagen de otras personas…

A post shared by Christian Bach (@christianbachtv) on Jan 26, 2018 at 4:54pm PST