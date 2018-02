Ecuador a las urnas por algo más que la lucha contra la corrupción

Entre Nueva York y Nueva Jersey unos 70 ecuatorianos están habilitados para votar en el referéndum y consulta popular de este domingo

NUEVA YORK.– Casi 70,000 ecuatorianos están legalmente registrados para sufragar este domingo en el área metropolitana de Nueva York en el Referéndum y Consulta Popular 2018 convocado por la administración del presidente Lenín Moreno sobre 7 preguntas que fueron planteadas el 2 de octubre del 2017.

Aquí no se registraron mayores incidentes durante la campaña que arrancó el pasado 3 de enero, pero en Ecuador la contienda fue virulenta e inclusive se dieron violentos enfrentamientos entre el oficialismo representado por Moreno que impulsó la consulta y por ende a votar SI, y el sector liderado por el ex presidente Rafael Correa que promovió el NO.

En la ciudad de Nueva York, se encuentran inscritos 35, 000 ecuatorianos en el padrón del Consejo Nacional Electoral (CNE) quienes residen en los cinco condados, Long Island y ciudades de Connecticut, mientras que entre los estados de Nueva Jersey y Pensilvania, el número de inscritos asciende a 33,230.

Cuatro claves para entender la consulta popular en Ecuador

Las juntas receptoras

De acuerdo a la Cónsul de Ecuador en Nueva York, Linda Machuca, se instalarán 73 juntas receptoras del voto, 43 de hombres y 30 de mujeres.

“Se han realizado jornadas de capacitación a los miembros de las juntas receptoras del voto, así como al personal voluntario y coordinadores que serán parte activa de este proceso”, dijo la cónsul.

El proceso en NJ

En el Estado Jardín, según informó Ana Cuesta, encargada de las funciones consulares en Nueva Jersey y Pensilvania, se conformaron 65 juntas receptoras del voto. De los tres recintos electorales habilitados, el principal estará en la ciudad de Newark, en la escuela secundaria Barringer, localizada en el 90 de la calle Parker, donde habrá 61 juntas receptoras del voto, 35 de varones y 26 de mujeres.

En la ciudad de North Plainfield, en la 403 de la calle Somerset, habrá dos juntas de mujeres y dos de varones, mientras que en Hightstown, en el 215 de la calle Franklin, habrá igualmente dos juntas de mujeres y dos de varones.

Ambos cónsules coincidieron en señalar que han desplegado el contingente humano y técnico necesarios para garantizar el desarrollo de los comicios.

Respecto del envío de los resultados, Cuesta dijo que será desde los diferentes Recintos de Transmisión y Publicación de Actas (RTPA) para que, posteriormente, la información contenida en estas sea ingresada en el Centros de Procesamientos de Resultados del (CNE).

La funcionaria agregó que la aplicación móvil a utilizarse tendrá enlaces satelitales y conectividad celular y una solución tecnológica integral, que incluye la transmisión a través de fibra óptica.

Dónde votar en NY y NJ

En Queens College, localizado en el 65-30 Kissena Blvd. en Flushing, Queens. Habrá buses gratuitos desde la estación del tren 7 de Main Street en Flushing hasta Queens College. Newark en la escuela secundaria Barringer, localizada en el 90 de la calle Parker, en North Plainfield, en la 403 de la calle Somerset y en Hightstown en el 215 de la calle Franklin. Hora: 7:00 am a 5:00 pm.

Dónde obtener información

Accediendo a la página: www.cne.gob.ec o a través de las redes sociales: Facebook en Consulado General del Ecuador en Nueva York y Twitter @cecunuevayork

Quiénes pueden sufragar

Los ecuatorianos empadronados hasta el 1ro de diciembre del 2017. Requiere presentar cédula o pasaporte. La Tarjeta o ID consular no es válida para votar.