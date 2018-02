Revelan el verdadero y “maquiavélico” rostro de Michael Jackson

El productor Quincy Jones tachó de ladrón al fallecido intérprete

Quincy Jones es uno de los grandes productores de la música y fue, sin lugar a dudas, quién estuvo detrás de los álbumes más vendidos de Michael Jackson.

Recientemente Jones conversó con la revista Vulture, y a ellos les ha revelado que Jackson robó. “Odio decir esto públicamente, pero Michael robó mucho material. Robó muchas canciones“. E incluso ha descrito al cantante como un ser maquiavélico. “Las notas no mienten. Era tan maquiavélico como el que más”, dijo el productor.

Jones también argumentó que muchos otros escritores y músicos colaboraron con él en la creación del algunos temas, sin embargo Michael nunca les dio crédito por ello, y mucho menos les proporcionó regalías económicas al respecto. “‘Don’t stop till you get enough‘, Greg Pihillinganes escribió la sección C, Michael debería haberle dado el 10% de la canción, pero no lo hizo”.

Quincy también hizo declaraciones sobre las innumerables cirugías a las que se sometió Michael Jackson. En cierta medida ha dicho que llegó a reírse de él por esta situación. “Lo regañaba por la cirugía estética. Él siempre se justificaba y decía que era por algún tipo de trastorno que tenía. Todo tonterías… Tenía un problema con su apariencia, porque su padre le dijo que era feo y además abusó de él, ¿qué se puede esperar? Pero al final el problema de Michael era el Propofol“.