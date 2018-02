La insólita multa a un joven por subir un fotomontaje de una imagen de Jesucristo a Instagram

Un chico español de 24 años deberá pagar varios cientos de dólares por una imagen que él hizo y que indignó a un grupo de católicos

Por ahí hay un dicho que dice que para no meterte en problemas, no trates temas políticos y religiosos. Seguro, esto no le llegó a oídos de un joven español de 24 años, quien radica en la ciudad de Jaén, en Andalucía, quien en abril de 2017 se le ocurrió compartir un fotomontaje en su cuenta de Instagram, en el cual puso su rostro en la imagen del Cristo de la Amargura.

Resulta ser que dicho fotomontaje se hizo viral, llegando hasta un grupo religioso denominado la cofradía de Pasión y Amargura de Jaén, quienes de inmediato solicitaron se eliminara la publicación, al considerarla una falta de respeto. El chico no hizo caso ante las sugerencias, sin imaginarse que esto le llevaría a enfrentar un problema legal.

Condenan a pagar 480 euros a un joven por hacer un fotomontaje de Jesucristo https://t.co/6qqGseLnAd pic.twitter.com/fQ7J3tISjP — The Objective (@TheObjective_es) February 9, 2018

La fiscalía de Jaén determinó que la ilustración era una “vergonzosa manipulación del rostro de la imagen”, lo que evidenciaba un “manifiesto desprecio y mofa hacia la cofradía con propósito de ofender”.

Así que en principio, el juez determinó que el chico debía pagar una multa de 2160 euros (unos $2,650 dólares), pero como mostró buena actitud y aceptó su culpabilidad, se le bajó el castigo, obligándolo a pagar durante 8 meses dos euros diarios ($2.5 dólares), dando un total de 480 euros ($589 dólares).

La cofradía de Pasión y Amargura de Jaén festejó en Twitter el que se hubiera hecho “justicia” ante su petición, agradeciendo el apoyo recibido.

Muchas gracias a todos los medios y cuentas por el apoyo recibido en estos momentos tan tristes y delicados para nosotros. Ahora más que nunca a demostrar nuestra fe y a demostrarle al mundo entero nuestra convicción en Dios. "Señor, tú eres nuestra Pasión" pic.twitter.com/8SQVzjHjRp — Señor del Salvador (@JDespojadoJaen) February 8, 2018

Hubo algunos usuarios que aplaudieron el hecho, mientras que otros protestaron tan insólito castigo, subiendo sus propios fotomontajes de dicha imagen.

Bueno, pues como lo de condenar a un chaval por hacer un montaje de su cara con un Cristo me parece una barbaridad…me solidarizo. Un saludo a la fiscalía!! pic.twitter.com/JB2sFUpizj — Joaquín Urias (@jpurias) February 7, 2018

Físcalía: este cristofistro firma como M.Rajoy. ¿Me pueden ayudar a desvelar su verdadera identidad? pic.twitter.com/g9F6q5VyPi — Cao Wen Toh (@CaoWenToh) February 8, 2018

Buenos días, @amargura_jaen, @justiciagob y @policia. Si hacer un meme como este es delito, aquí estoy. Lo voy a subir también a Instagram y a FB. (No he sabido hacerlo mejor, complicado lo del color. Pero tiene el plus de las gafas) pic.twitter.com/eZPVcgzjQN — Stéphane M. Grueso (@fanetin) February 8, 2018