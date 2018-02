La esposa de Jose José desmintió por segunda ocasión su fallecimiento, luego de que un diario mexicano así lo asegurara el viernes en las redes cibernéticas.

El “Príncipe de la Canción” recibe tratamiento en Coral Gables Hospital en Miami, Florida, tras haber sido operado de cáncer de páncreas en México.”Eso es mentira, José se está recuperando lentamente. Mi hija y yo estamos pendiente de él. Ya comenzaron a darle comida y sus medicamentos. Este hospital es muy bueno y cuenta con excelentes médicos”, afirmó Sara Salazar.

Salazar avaló el pedido de privacidad para su familia que solicitó José José a través de un comunicado a la prensa.

“Que nos brinden espacio en este proceso. Los paparazzi no nos dejan tranquilos. La seguridad del hospital tuvo que sacarlos del edificio. A mi me siguen a todas partes, me siento como si fuera Lady Di, la princesa de Gales. Casi me arruinan el cumpleaños que me celebró la presidenta del fans de José en Miami”, sostuvo.

(Luis Ernesto Berríos / Para Primera Hora)