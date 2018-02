FOTO: Eiza González sorprende a sus fans con radical cambio de imagen

I’m coming for ya only @colorbymattrez can make me from dark brown to platinum blonde in one day for a movie and keeping my hair healthy 🎬🎥🎼🙍🏼‍♀️ Lista para empezar solo @colorbymattrez me puede llevar de café a rubio platinado en un día sin quemarme el pelo 🎬🎥🎼

A post shared by Eiza (@eizagonzalez) on Feb 9, 2018 at 1:05pm PST