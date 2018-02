La sorprendente revelación sobre el tirador de masacre en Las Vegas

Por fin dieron a conocer resultados de su autopsia

El informe de la autopsia del tirador que causó una masacre en Las Vegas, Stephen Paddock, no ayudó en nada a explicar qué lo motivó y los resultados sorprendieron, ya que los estudios a su cuerpo revelaron que el sujeto no estaba enfermo y no había consumido drogas que pudieran haber causado un comportamiento agresivo.

De hecho, informó Associated Press, se demostró que Paddock era un hombre sobrio y saludable de 64 años de edad.

Lo único que se encontró en el cuerpo del tirador fueron sustancias para controlar la ansiedad, pero no estaba sobremedicado.

En octubre pasado, Paddock disparó cientos de veces desde una habitación del piso 32 del Hotel Mandaly Bay a los asistentes a un festival de música country, matando a 58 personas e hiriendo a más de 800. Al verse acorralado por la Policía, se suicidó.

La autopsia mostró que el Paddock de 6.1 pies (1.80 metros) tenía un sobrepeso leve de 224 libras (102 kilogramos), tenía presión arterial alta y dientes dañados, pero no había nada inusual en su condición física, incluso después de un examen microscópico del cerebro realizado por expertos de la Universidad de Stanford. Sus restos cremados fueron entregados a su hermano en enero.

El viernes pasado, el juez de distrito del condado de Clark Richard Scotti emitió una orden inusual a AP y Review-Journal de que se diera a conocer el informe.

La motivación para el tiroteo ha sido un misterio y los resultados de los análisis al cuerpo no ayudaron en mucho.

Un informe preliminar publicado el mes pasado por la policía de Las Vegas indicó que el apostador había estado en una racha perdedora, estaba obsesionado con la limpieza, posiblemente bipolar y estaba teniendo dificultades con su novia.