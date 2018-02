¿Sabía Jenni lo que hacía Loaiza? Rosie Rivera rompe el silencio sobre el arresto de su excuñado

La hermana de Jenni sale al paso de los chismes

El pasado viernes 9 de febrero fue detenido en San Diego, California, el expelotero mexicano de Grandes Ligas, Esteban Loaiza, bajo los cargos de posesión de droga con propósitos de venta.

El último esposo de la fallecida cantante Jenni Rivera, tenía 20 kilos de cocaína y heroína al momento de su detención. Deberá pagar 200,000 dólares como fianza para llevar su proceso en libertad.

Este lunes que se dio a conocer la noticia, causó conmoción en el medio deportivo y de la farándula, pues no se puede soslayar, que la relación de Loaiza con la “Diva de la Banda” fue muy polémica.

Rosie Rivera decidió dar un paso al frente y ante los continuos cuestionamientos de la prensa habló de la situación de su excuñado, en un mensaje a sus seguidores en redes sociales.

“Me imagino que ya saben, ya los medios de comunicación se han comunicado con nosotros para saber si queremos dar una opinión sobre Estaban Loaiza”, expresó la también empresaria de 36 años.

Para la hermana y pastora de su iglesia, no se deben emitir juicios anticipados ante la situación del renombrado deportista mexicano.

“No digan que él lo hizo, o lo juzguen, sin saber… Vivimos en un país donde todo el mundo es considerado inocente hasta que se demuestre lo contrario, no se apresuren a decir que él es culpable, yo no sé, yo no sé si Esteban hizo esto”.

Lo que sí defendió con vehemencia, Rosie, fue la inocencia de su hermana Jenni en la situación, pues siempre estuvo al margen.

“Yo solo soy hermana de Jenni, amo a mi hermana. Yo no he hablado con el señor Esteban desde octubre del 2012 cuando él y Jenni empezaron a divorciarse”, reveló.

“No me pregunten, ¿qué debo hacer por Esteban?, orar por él, orar por sus hijos, orar por su mamá. Si es inocente que se haga justicia, si es culpable, que lo ayude Dios, yo no sé”, dijo la tía de Chiquis Rivera, con quien algunas versiones relacionaron sentimentalmente a Loaiza.

“Lo único que sí se, es que mi hermana no sabía de esto, él no lo hacía cuando estaba con ella, que yo sepa. No metan a mi hermana en esto”, concluyó.

Jenni y Estaban se divorciaron justo cuando la cantante dejó de hablar con su hija Chiquis, por lo que se dispararon las suspicacias sobre un triángulo amoroso.