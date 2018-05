Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 18 de mayo

Inauguración del paseo del río

Llegó la temporada de los festivales y este año habrá un lugar nuevo para disfrutar de actividades al aire libre cerca del Río Chicago. Este fin de semana, del 18 al 20 de mayo, podrás disfrutar de una variedad de experiencias al lado del río, incluyendo fuegos pirotécnicos, recorridos guiados, pesca, música en vivo y comida de 7:30 am a 9 pm. La entrada es gratis. http://www.chicagoriverwalk.us

Música virreinal mexicana

La Orquesta de Artes de Chicago y el Instituto Cervantes (31 W. Ohio St.) presentarán obras clásicas de barroco que fueron compuestas para conciertos en la Catedral de la Cuidad de México. El programa incluirá piezas de Ignacio Jerusalem y Manuel de Sumaya de 7:30 pm a 9:30 pm. Boletos $15-$25. http://www.showclix.com/event/the-miraculous-school–a-la-milagrosa-escuela

Belanova y Moenia

Amantes de la música electrónica en español se divertirán entonando las canciones ‘Rosa pastel’ y ‘Déjame entrar’ de los grupos mexicanos Belanova y Moenia en el Rosemont Theater (5400 N. River Road, en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $37.50- $77. http://www.rosemont.com/theatre/events/belonova–moenia

Semana de las cervezas artesanales

Disfruta de una selección amplia de cervezas locales e importadas durante la semana dedicada a la cerveza artesanal. Habrá más de 100 diferentes cervecerías con más de 200 variedades de cervezas en eventos que organizarán varios restaurantes hasta el 25 de mayo. chibeerweek.com

Festival de Mayo

Comienzan los festivales al aire libre en Chicago con la fiesta familiar Mayfest, que se realizará en 3100 N. Ashland Ave., el 18 de mayo, de 5 pm a 10 pm, y el 19 y 20 de mayo, de 10 am a 10 pm. Se presentarán más de 10 grupos musicales y habrá comida y actividades para los pequeños de la familia. Boletos $10.www.starevents.com/event/mayfest

Festival de Lilas

El suburbio de Lombard le dará la bienvenida al esplendor de la primavera con un evento familiar dedicado a una de las flores que renacen en esta temporada: la lila. Podrán tomarse fotos rodeados por más de 700 lilas y 25,000 tulipanes, disfrutar de música en vivo y participar en actividades divertidas para toda la familia en el Parque Lilacia (150 S. Park Ave., en Lombard) hasta el 20 de mayo, de 9 am a 9 pm. Boletos $5. http://www.lombardlilactime.com

Mago de Oz

“Leones, tigres y osos”, dirá Dorothy, la protagonista de la película y musical el Mago de Oz durante la presentación en el Teatro Chicago (175 N. State St.). La obra clásica, que gira en torno al viaje de una joven a un mundo fantasioso con brujas, duendes, un espantapájaros que habla, un león cobarde, un hombre de hojalata, se dará hasta el 20 de mayo. Boletos $40- $129. http://www.msg.com/calendar/the-chicago-theatre-may-2018-the-wizard-of-oz

Exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’

El Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) conmemorará su aniversario 31 con la exhibición ‘Arte Diseño Xicágo’, que destaca la influencia de los inmigrantes mexicanos en el arte de Chicago. Hasta el 19 de agosto. Entrada gratis. nationalmuseumofmexicanart.org

Sábado 19 de mayo

Huapango de Primavera

A sacudir los pies y zapatear al ritmo de la música durante el fandango familiar en 1710 S. Hamilton Ave. Trae tu instrumento y comparte con otros músicos desde las 6 pm. Además habrá platillos mexicanos. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/Jarochicanos-270172773018467

Documental sobre Elvira Arellano

La cuarta proyección de la serie de películas sobre inmigrantes se dedica a la activista Elvira Arellano. Además, la protagonista del documental será parte del panel de expertos que hablará con el público después de la proyección, que se realizará en el Reva and David Logan Center for the Arts (915 E. 60th St.) a las 7 pm. La entrada es gratis. http://www.facebook.com/events/1228388590627876

Concierto Caribe Clásico

La Ópera Lírica de Chicago y la organización Alianza de Arte Puertorriqueña unen fuerzas en un concierto dedicado a los sonidos clásicos de Puerto Rico, las zarzuelas boricuas y los boleros mexicanos. Dirigidos por Roselín Pabón actúan la soprano María Leticia Hernández, el tenor Rafael Maros, el guitarrista Hermelindo Ruiz y el maestro del cuarto Carlos Gabriel Cabrera. En la academia Roberto Clemente (1147 N. Western Ave.) a las 7:30 pm. Boletos $20. http://www.lyricopera.org/caribe

Concierto norteño

A bailar toda la noche al ritmo de Los Sembradores, la Edición de Culiacán, Grupo Mala Influencia, Banda Agaveña, Banda Nuestra Tierra y Banda 380 en el antro Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos $30. http://www.vivatumusica.com

Domingo 20 de mayo

Festival del Mole, Pozole y Mezcal

Saborea algunos de platillos más típicos de la cocina Mexicana en el Chicago Sports Complex (2600 W. 35th St.) de 10 am a 6 pm. También habrá música en vivo, bailes regionales de los Chinelos y actividades para toda la familia. Boletos $2, los niños entran gratis. http://www.facebook.com/events/406469889793683

Aprenda a pescar

El programa para personas mayores de 6 años Chicago’s Fish N’ Kids ofrece cursos gratis para aprender a pescar en Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) el 20 de mayo y el 3, 10 y 17 de junio, de 8 am a 11 am. La clase será de 90 minutos y todo el equipo se proporcionará sin costo. http://www.chicagoparkdistrict.com/parks/northerly-island-park/events/Family-Fishing-at-Northerly-Island2

Martes 22 de mayo

Ivy Queen

La boricua Ivy Queen regresa a Chicago junto al intérprete de música urbana Tito el Bambino para deleitar a sus seguidores en el House of Blues (329 N. Dearborn St.) a las 6:30 pm. Boletos $35- $45. http://www.facebook.com/events/207743576489754

Miercoles 23 de mayo

Luis Miguel en concierto

El ‘Sol de México’ regresa a los escenarios de Chicago después de varios años de ausencia para traerle serenata a sus fieles. Su gira internacional ‘¡Mexico Por Siempre!’ llegará al Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) a las 7:30 pm. Boletos $49-$1,055. http://www.vivatumusica.com

Viernes 25 de mayo

Festival Mole de Mayo

Después de probar de todas las variedades de mole, que se ofrecerán durante el festival cultural y gastronómico Mole de Mayo, habrá que relajarse con un tributo musical al cantautor Juan Gabriel y entretenerse con los luchadores enmascarados. El 25 de mayo de 5 pm a 10 pm, el 26 de mayo de 12 pm a 10 pm y el 27 de mayo de 12 pm a 9 pm, en las esquinas de la Calle 18 y la Avenida Ashland. Boletos $5-$10. http://www.facebook.com/MoleDeMayo

Sábado 26 de mayo

Festival de música ‘House’

Revivirán el género de música ‘House’, que se dio a conocer en Chicago en los años 80, en la fiesta en el Jay Pritzker Pavilion (201 E. Randolph St.) de 2 pm a 9 pm. Se presentarán Louie Vega y Elements of Life y varios DJs. La entrada es gratis. http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca/supp_info/hlp.html