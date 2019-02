Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 22 de febrero

Exposición de flores ‘Understory: The Layers of Light’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes, que colgarán del techo y decorarán el espacio con motivo del inicio de la primavera. La exposición, titulada ‘Understory: The Layers of Light’ será diseñada para los aventureros, quienes podrán explorar el sotobosque sin tener que ir lejos de casa hasta el 12 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org

Festival de flamenco

El festival de la música y cultura flamenca en el Instituto Cervantes Chicago (31 W. Ohio St.) arrancará a las 7 pm con la presentación de una nueva iniciativa: Flamenco de Extremadura. Durante la gran apertura el 22 y 23 de febrero,participarán el bailarín Jesús Ortega, el cantautor Manuel Pajares y Juan Manuel Moreno y el percusionista Sergio García. Boletos $30-$40. chicago.cervantes.es

Concierto de música urbana

El grupo de música pop en español CNCO aterrizará en Chicago para cantarle a sus seguidores ‘Se vuelve loca’ y ‘Sólo yo’. Todos se pondrán a bailar durante el concierto, que se realizará en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $40.50-$130.50. www.vivatumusica.com

Arte con énfasis social

El Centro para las Artes OPEN (2214 S. Sacramento Ave.) junto a la organización sin fines de lucro Envisioning Justice presentarán la exhibición de arte ‘INSIDE THE MIND: Control and Conditioning’ hasta el 19 de abril. En esta muestra artística se explorará el impacto de la conformidad y las opiniones de las multitudes sobre temas como la inmigración, la deportación y/o el encarcelamiento. La entrada es gratis. www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Días gratis en el zoológico

Todo el mes de enero y febrero podrás entrar gratis al Zoológico Brookfield (8400 31st St., en Brookfield) todos los sábados, domingos, martes y jueves hasta el 28 de febrero, de 10 am a 5 pm. www.czs.org/Brookfield-ZOO/Home.aspx

Ferrocarril encantado

Sigue al ferrocarril en miniatura mientras hace su viaje por las calles de una comunidad pintoresca en el Morton Arboretum (4100 Illinois Route 53, en Lisle) hasta el 24 de febrero, de lunes a viernes, de 10 am a 4 pm, y sábado y domingo, de 9 am a 4 pm. Boletos $6-$14, niños menores de 1 año de edad entran gratis. www.mortonarb.org

Pista de hielo en el Parque Millennium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 6 de marzo del 2016 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados de 10 am a10 pm y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $13-$15 para rentar patines. www.millenniumpark.org

Días gratis en el Museo de Ciencia e Industria

Hasta el 28 de febrero, de lunes a jueves, de 9:30 am a 4 pm, el Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Dr.) ofrecerá entrada gratis para todos los residentes de Illinois con identificación. Podrás navegar por en un laberinto de maíz y subirte al tren de vapor durante tu aventura por el museo. msichicago.org

Exposición de orquídeas

Tómate fotos con más de 10,000 flores preciosas de todos los colores del arcoíris en el fondo, mientras recorres la exhibición de orquídeas en el invernadero del Chicago Botanic Gardens (1000 Lake Cook Road) en Glencoe, hasta el 24 de marzo, de 10 am a 4 pm. Boletos $8-$12. www.chicagobotanic.org

Sábado 23 de febrero

Aventura polar

No le temas a las temperaturas heladas y sal a explorar la tundra ubicada cerca de la costa del Lago Michigan. Conoce e interactúa con los perros siberianos, mientras disfrutas de un chocolate caliente y música en vivo en el Northerly Island (1521 S. Linn White Dr.) de 12 pm a 4 pm. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/events/polar-adventure-days

Presentación de libro ‘Celebraciones’

El editor y escritor argentino Fernando Olszanski conversará con el autor Leonardo Gil sobre el lanzamiento de su primera novela titulada ‘Celebraciones.’ El foro público se realizará en la Catrina Café (1011 W. 18th St.) a las 6 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/lacatrinacafeon18

Chuy Lizárraga

Tras el éxito de su sencillo ‘El pisto es primero’, el cantautor sinaloense Chuy Lizárraga llegará a Chicago a presentarse junto a la Banda Enkantadora, Banda Potrillos, Banda Próxima y Banda Estrategia en el Volkán (2501 S. Kedzie Ave.) a las 9 pm. Boletos por adelantado $35. www.vivatumusica.com

Concierto norteño

Las agrupaciones La Dinastía de Tuzantla, Triny y La Leyenda, Los Armadillos y Grupo Líder amenizarán el baile y concierto de música norteña en Los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $35. www.vivatumusica.com

Viernes 1 de marzo

Espectáculos de camionetas

Aplastarán autos, harán retumbar el auditorio y levantarán polvo las camionetas monstruo durante el espectáculo titulado ‘Monster Jam’, que se realizará en el Allstate Arena (6920 Mannheim Rd., en Rosemont) hasta el 4 de marzo. Boletos $15-$118. www.vivatumusica.com