Susana Mendoza se postula a la alcaldía de Chicago para desbancar a Brandon Johnson

Con un reconocimiento de que aprendió de haber competido por la alcaldía de Chicago y perdido (en 2019), la contralora de Illinois Susana Mendoza, de ascendencia mexicana, echó su sombrero al ruedo de las próximas elecciones para alcalde de Chicago de 2027.

Con los pies puestos en La Villita, la comunidad que la vio crecer, Mendoza anunció su candidatura para el puesto de alcalde de Chicago el pasado miércoles 3 de junio.

EL anuncio lo hizo ante los medios en Los Comales, en La Villita, en donde el año pasado ella anunció que se tomaría tiempo para hablar con los votantes de Chicago para ver lo que ellos están pensando.

Esta vez Mendoza, de 54 años y con amplia experiencia como servidora pública, dijo que los residentes de Chicago “están cansados de pagar más y recibir menos”.

Dijo que los políticos en la ciudad están poniendo a los “intereses espaciales” sobre los residentes.

Los residentes, dijo ella, pagan más y reciben menos y están cansados de “rentas mas elevadas, cuotas más altas y sus impuestos más altos”.

Además, dijo Mendoza, las “comunidades se sienten menos seguras.”

Por ejemplo, apenas la madrugada de este viernes en la comunidad de Las Empacadoras dos personas murieron tras un tiroteo y tres personas fueron heridas.

Ahí también, días atrás, mataron a un joven estudiante.

“Lo que esta claro”, dijo Mendoza a los medios, “es que Chicago está enfrentando tres crisis mayores: una crisis financiera, una crisis de seguridad pública y una crisis de confianza de que las cosas no mejorarán”

Pero Mendoza, quien quedó en quinto lugar en la elección por la alcaldía en el ano 2019, no es la única que está pensando en llegar al quinto piso de City Hall, si es que los votantes le dan su apoyo.

Hay cuando menos ya tres otras personas que han dicho que intentarán quitarle su puesto al alcalde Brandon Johnson, el tercer alcalde afroamericano en la historia de la ciudad.

Ellos son el representante federal Mike Quigley, el comerciante Liam Stanton y otro comerciante llamado Joe Holberg.

Y además se espera que el ring se llene aún más con posibles candidatos como la tesorera del Condado Cook Maria Pappas y el secretario de Estado, el que otorga las licencias de manejo, Alexi Giannoulias.

Mendoza es la actual contralora de Illinois, pero anunció el año pasado que no buscaría su reelección a ese puesto.

Ella se convirtió en contralora en diciembre de 2016, fue reelecta en 2022 y su tiempo como contralora termina el 11 de enero de 2027.

Mendoza fue representante estatal por el 1 distrito en la Cámara de Representantes en Springfield de 2001 a 2011.

Ella después fue electa como secretaria de la ciudad de 2011 a 2016.

Mendoza, quien ha dicho que ella jugaba fútbol soccer de joven, se graduó en 1994 de Northeast Missouri State University, ahora llamada Truman State University.

Mendoza, una méxicoamericana, es la primera hispana en anunciar su intención de competir para el puesto que actualmente ocupa Brandon Johnson, quien hasta la fecha no ha dicho si buscara su reelección el próximo año.

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