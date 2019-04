Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 19 de abril

Concierto ‘Aterciopelados’

El dúo de música alternativa en español, compuesto por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, estrenará su nuevo sencillo ‘Tu amor es’ durante su concierto en la Cervecería 5 Rabbit (6398 W. 74th St., en Bedford Park) las 7 pm. Boletos $47. www.5rabbitbrewery.com

Los Ángeles Azules

Desde 1976, el grupo de cumbia Los Ángeles Azules se ha dedicado a cantarle al amor a través de sus melodías movidas. La agrupación regresa a Chicago para un concierto y baile este fin de semana en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $49-$125. www.vivatumusica.com

Circo Hermanos Vázquez

Cada año, la carpa morada con diseños rosas y azul de casi 56 pies de altura trae a Chicago exóticos tigres y caballos árabes que dan vueltas dentro de la carpa a todo galope. El espectáculo contará con la presentación especial de la actriz mexicana Angelique Boyer en el estacionamiento del centro comercial de Riverside (7501 W. Cermak Rd., en Riverside) hasta el 28 de abril. Boletos $5-$45. www.circovazquez.com

Documental ‘Cuba’

En la pantalla enorme del Museo de Ciencia e Industria se proyectará el documental ‘Cuba’, que recorre la isla caribeña y cuenta la historia de la arquitectura colonial, la cultura y su gente. Hasta el 23 de mayo, a las 10:30 am, 12 pm, 1:30 pm y 3 pm. Boletos $19.95-$31.95. www.msichicago.org/explore/whats-here/giant-dome-theater/cuba/

Exhibición ‘Loop’

Colocarán 13 instalaciones con música en el centro de atracciones Navy Pier (600 E. Grand Ave.) que iluminarán el sitio y proyectarán imágenes animadas para todo aquello que se anime a sentarse dentro del círculo interactivo. La exhibición artística titulada ‘Loop’ estará puesta hasta el 12 de mayo. La entrada es gratis. navypier.org/event/art-loop

Exposición de flores ‘Understory: The Layers of Light’

El invernadero de Garfield Park (300 N. Central Park Ave.) se llenará de flores de colores vibrantes y plantas impresionantes, que colgarán del techo y decorarán el espacio con motivo del inicio de la primavera. La exposición, titulada ‘Understory: The Layers of Light’ será diseñada para los aventureros, quienes podrán explorar el sotobosque sin tener que ir lejos de casa hasta el 12 de mayo, de 9 am a 5 pm. La entrada es gratis. garfieldconservatory.org

Arte con énfasis social

El Centro para las Artes OPEN (2214 S. Sacramento Ave.) junto a la organización sin fines de lucro Envisioning Justice presentarán la exhibición de arte ‘INSIDE THE MIND: Control and Conditioning’, que concluye el 19 de abril. En esta muestra artística se explorará el impacto de la conformidad y las opiniones de las multitudes sobre temas como la inmigración, la deportación y/o el encarcelamiento. La entrada es gratis. www.facebook.com/OPENcenterforthearts

Sábado 20 de abril

Espectáculo de comedia

Los comediantes mexicanos Adrián Uribe y Consuelo Duval traen a sus personajes populares ‘El Vitor’ y ‘La Nacaranda’ en la ‘En Pareja Dos’, que se llevará a cabo en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 8 pm. Boletos $49. www.rebentonpromotions.com

Baile de Banda Cuisillos

La Banda Cuisillos, Eliseo Robles, Coaco Musical e Implakable se presentarán sobre el mismo escenario durante el concierto que pondrá a todos a bailar al ritmo la música norteña y de banda este fin de semana en los Globos (3059 S. Central Park Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $35. www.vivatumusica.com

Concierto de cumbia y norteño

A celebrar el fin de semana en el antro el V Live (2501 S. Kedzie Ave.) con la presentación de Banda La Chacaloza, Banda Enkantadora, Banda Bevaztadora y Banda El Recuerdo. El evento musical arrancará a las 9 pm. Boletos por adelantado $25. www.vivatumusica.com

Domingo 21 de abril

Día del Niño

Se festejará a los más pequeños de la familia en Lakehurst Banquets (300 Lakehurst Rd., en Waukegan) de 1 pm a 6 pm. La celebración incluirá espectáculos en vivo, la presentación del Ballet Folklórico Tayahua y personajes de caricaturas y actividades de arte. La entrada es gratis. www.facebook.com/lakehurstevents

Jueves 25 de abril

Festival Poesía en Abril

Arranca el encuentro anual entre poetas locales e internacionales que se realizará durante el festival de poesía internacional ‘Poesía en Abril’, con la presentación especial de los poetas David Huerta y Maya Islas en la Universidad DePaul (2350 N. Kenmore Ave.) el 25 de abril, a las 6 pm. El festival continua con la exhibición cultural titulada ‘Ondas’, en el que se explora la interconexión entre el sonido y la poesía. Esta exposición musical se realizará en las instalaciones de Contratiempo (1011 W. 18th St.) el 25, 26 y 27 de abril, a las 7 pm. La entrada es gratis. www.facebook.com/contratiempo