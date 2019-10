Vuelve a Chicago la caminata contra el cáncer de seno

La actividad ‘Avancemos a Grandes Pasos contra el Cáncer de Seno’ de la Sociedad Americana contra el Cáncer será el día 19 de octubre

La caminata ‘Avancemos a Grandes Pasos contra el Cáncer de Seno’ de la Sociedad Americana contra el Cáncer tendrá lugar el día 19 de octubre en el estadio Soldier Field de Chicago con el objetivo de unir a las comunidades, honrar a las personas afectadas por la enfermedad, crear conciencia y recaudar fondos para un mundo libre del cáncer de seno. ‘Avancemos a Grandes Pasos contra el Cáncer de Seno’ es la red más amplia de eventos para crear conciencia sobre el cáncer de seno en la nación, con más de un millón de participantes apasionados que, año tras año, apoyan a estas caminatas no competitivas, las cuales se extienden entre tres y cinco millas. La inscripción a este evento comienza a las 8 am y la caminata comenzará las 10 am.

Los dólares recaudados ayudan a la Sociedad Americana contra el Cáncer a financiar investigaciones innovadoras sobre el cáncer de seno, brindar educación y orientación para ayudar a las personas a reducir su riesgo de cáncer de seno y ofrecer apoyo integral a los pacientes que más lo necesitan.

En todo el país, más de 1 millón de personas participarán en aproximadamente 200 eventos de Making Strides, que tienen como objetivo recaudar más de $60 millones para la investigación del cáncer de seno, y ​​programas y servicios esenciales para los pacientes y sus familias.

Para conocer más sobre el evento ‘Avancemos a Grandes Pasos Contra el Cáncer de Seno’ y cómo participar, visite MakingStridesWalk.org/chicago o contacte a Erica Acosta and Raquel Nuñez al 312-960-2311 o al ChicagoILStrides@cancer.org.

La Sociedad Americana contra el Cáncer es una fuerza de base mundial con aproximadamente 1.5 millones de voluntarios dedicados a salvar vidas, celebrar a los sobrevivientes y conducir la lucha por un mundo libre del cáncer. Con investigaciones de vanguardia, alojamiento gratuito cerca del sitio de tratamiento, una línea de asistencia en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, traslados gratuitos al sitio de tratamiento, activistas influyentes con poder de convocatoria para crear conciencia e impacto, la Sociedad es la única organización que ataca al cáncer desde todos los ángulos.

—

Más sobre la Sociedad Americana contra el Cáncer

Para más información sobre esta organización visite en internet www.cancer.org.

—

Sé voluntario y ayuda a salvar vidas

Para los pacientes con cáncer que no pueden conducir un vehículo o no tienen ningún otro medio de transporte para llegar a sus citas médicas, los voluntarios del programa ‘Camino a la Recuperación’ de la Sociedad Americana contra el Cáncer donan su tiempo libre y utilizan sus vehículos personales para dar a los pacientes con cáncer una muy necesaria ayuda.

Si usted posee o tiene acceso regular a un vehículo seguro y confiable, entonces ya está en el camino al voluntariado. Pero también necesitará:

Un buen historial de manejo.

Una licencia de conducir vigente y válida.

Prueba de seguro de automóvil adecuado.

Finalización del curso de capacitación de la Sociedad Americana contra el cáncer.

Alguna disponibilidad durante los días de semana para ser voluntario.

Para conocer más, comuníquese con el Centro Nacional de Información sobre el Cáncer de la Sociedad Americana contra el Cáncer al 1-800-227-2345 o visite cancer.org/conducir.