Adónde ir y qué hacer en Chicago y suburbios

Viernes 22 de noviembre

Franco Escamilla

El afamado comediante Franco Escamilla aterrizará en Chicago para deleitar al público con su repertorio de chistes sarcásticos e inteligentes. El espectáculo del trovador mexicano se realizará en el Rosemont Theatre (5400 N. River Rd., en Rosemont) a las 7 pm. Boletos $39-$125. www.vivatumusica.com

Las Cafeteras

La banda angelina Las Cafeteras mezclan los géneros de hip hop, cumbia, rock y son jarocho en su álbum debut para crear el sonido único con el que deleitarán al público presente en Lincoln Hall (2424 N. Lincoln Ave.) a las 8 pm. Boletos $20. lh-st.com

Espectáculo de luces

Vive una experiencia mágica en el Jardín Botánico de Chicago, que contará con incontables arboles iluminados, un túnel de luces brillantes y fogatas para asar malvaviscos. El evento familiar titulado ‘Lightscape’ encantará desde el más pequeño de la familia de 4:30 pm a 10 pm hasta el 5 de enero de 2020. Boletos $8-$23. www.chicagobotanic.org/lightscape

El Árbol en el Parque Millennium

Encenderán el árbol de Navidad en Chicago, una tradición de los últimos 106 años, cerca de la escultura ‘The Cloud’ (mejor conocida como ‘Bean’) en el Parque Millennium (201 E. Randolph) a las 6 pm. El árbol de 55 pies de altura estará en exhibición hasta el 6 de enero del 2020. La entrada es gratis. www.cityofchicago.org/city/en/depts/dca.html

Mercado Navideño

El mercado navideño Christkindl Market es toda una tradición en Chicago, dónde el público podrá degustar de platillos típicos y comprar artesanías alemanas hasta el 24 de diciembre, del domingo al jueves de 11 am a 8 pm y del viernes al sábado, de 11 am a 9 pm. Además, se inaugurará el mercado navideño en el estadio de béisbol Wrigley Field (3635 N. Clark St.) el 22 de noviembre, a las 11 am. La entrada es gratis. www.christkindlmarket.com

Presentación navideña

Ven a ver a más de 50 árboles decorados con artefactos tradicionales de países alrededor del mundo en la exhibición ‘Navidad alrededor del mundo’ del Museo de Ciencia e Industria (5700 S. Lake Shore Drive) hasta el 5 de enero, de lunes a viernes, de 9 am a 4:30 pm, y el sábado y domingo de 9:30 am a 5:30 pm. Boletos $10.95-$19.95. www.msichicago.org

Pista de hielo en el Parque Millennium

Patina al aire libre y disfruta de un chocolate caliente en buena compañía hasta el 8 de marzo de 2020 en el McCormick Tribune Ice Rink (201 E. Randolph St.) de lunes a jueves de 12 pm a 8 pm, viernes de 12 pm a 10 pm, sábados y domingos de 10 am a 9 pm. La entrada es gratis, $13-$15 para rentar patines. www.millenniumpark.org

Exhibición: Día de Muertos: A Matter of Life

Artistas y artesanos mexicanos locales y del otro lado de la frontera honrarán a sus fallecidos con altares durante la exposición del Día de los Muertos del Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.). La exposición, que culminará el 8 de diciembre, destacará altares en homenaje a las víctimas del tiroteo ocurrido en El Paso, Texas. La entrada es gratis. www.nationalmuseumofmexicanart.org

Sábado 23 de noviembre

Festival y Desfile de Luces sobre la Milla Magnifica

Mickey Mouse y su compañera Minnie Mouse encabezarán el desfile en el que se encenderán más de un millón de luces que decorarán uns 200 árboles a lo largo de la avenida Michigan, entre las calles Oak y Wacker, a las 5:30 pm. Después de que toda la avenida haya sido iluminada, los cielos sobre el Rio Chicago se alumbrarán con fuegos pirotécnicos. Este año, las festividades arrancarán con festival de actividades familiares y la visita de Santa Claus en el Pioneer Court (401 N. Michigan Ave.) el 22 de noviembre, de 4 pm a 8 pm, y el 23 de noviembre, de 11 am a 4 pm. La entrada es gratis. www.themagnificentmile.com

Viaja sobre el Polar Express

Disfruta de un chocolate caliente mientras recorres el centro de Chicago en un tren mágico. El tren navideño de la Amtrak arrancará de la estación de tren Union (225 S. Canal St.) y culminará en el Bulevar Jackson, hasta el 29 de diciembre. Boletos $38-$70. www.chicagothepolarexpressride.com

Festival ‘Illumination’

Es el séptimo año que la temporada navideña la celebran con luces diferentes en el Morton Arboretum (4100 Rte. 53, en Lisle) hasta el 5 de enero. Los colores iluminarán el camino por el jardín interactivo, que responderá a tus movimientos de 4:30 pm a 9:30 pm. Boletos $7-$23. www.mortonarb.org

Concierto y baile

Subirán al escenario entre las mejores artistas drag de Chicago durante el evento titulado ‘Chicagos de hoy/Chicas de ayer’ para interpretar éxitos musicales de los años 80. Diviértete escuchando y bailando al ritmo de la música de Flans, Timbiriche, Fandango, Sasha, Cyndi Lauper y Verónica Castro en el Museo Nacional de Arte Mexicano (1852 W. 19th St.) a las 6:30 pm. Boletos $30. nationalmuseumofmexicanart.org

Baile de música romántica

Baila con tu pareja toda la noche durante el concierto de los grupos musicales Grupo Bryndis, Liberación, Grupo Pegasso y El Tiempo Fuerza en el antro Los Globos (3059 S. Central Ave.) a las 8 pm. Boletos por adelantado $35. www.vivatumusica.com

Miércoles 27 de noviembre

Fobia

Regresará a Chicago una de las bandas clásicas mexicanas de rock en español, Fobia, para celebrar 30 años de trayectoria musical con la gira estadounidense titulada #Pastel, que llegará al Aragón (1106 W. Lawrence Ave.) a las 7 pm. Boletos $45. www.vivatumusica.com

Jueves 28 de noviembre

Desfile del Día de Acción de Gracias

La edición 86 del desfile de ‘Thanksgiving’ se realizará sobre la calle State, desde Congress Pkwy. Hasta la calle Randolph, de 8 am a 11 am. La entrada es gratis. www.chicagothanksgivingparade.com

Viernes 29 de noviembre

Espectáculo de flores

Los invernaderos del Parque Lincoln Park (2391 N. Stockton Dr.) y el Parque Garfield (100 N. Central Park Ave.) serán transformados en un paisaje invernal. Los pinos estarán alumbrados con luces y flores de Pascua de diferentes colores mostrarán el camino por el conservatorio de plantas hasta el 5 de enero del 2019. La entrada es gratis. www.chicagoparkdistrict.com/parks-facilities/conservatories-greenhouses